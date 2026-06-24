Девушка стала жертвой безумного бывшего. Фото: социальная сеть

Более 700 тысяч рублей собрали на лечение петербурженки, которую бывший облил кислотой. Красивая эффектная блондинка стала жертвой безумного экс-бойфренда, оказавшегося не согласным с решением девушки разойтись. Так, Анастасия получила 32 процентов ожогов и лишилась левого глаза. После произошедшего Настя целый месяц не выходила на связь и только 22 июня девушка пришла в себя. В это время в социальных сетях запустили сбор денег для помощи бедной петербурженке.

Менее чем за двое суток неравнодушные люди скинулись на внушительную сумму денег – на лечение Насти удалось собрать 734 тысячи рублей.

Анастасия, пострадавшая девушка, выразила благодарность за оказанную поддержку.

- Когда чувствуешь такую поддержку, чувствуешь себя сильнее! Хочется бороться и еще больше стараться скорее поправиться, всё получится! - написала она в своих соцсетях.

Близкие пострадавшей поделились, что ее состояние ухудшилось: у Анастасии упал уровень гемоглобина, поэтому ей назначены инъекции для восполнения дефицита железа. Также стало известно, что завтра планируется операция по пересадке кожи на участках, поврежденных кислотой.

Сам же агрессор находится в СИЗО.

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