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Общество24 июня 2026 11:02

Более 700 тысяч рублей собрали на лечение петербурженки, которую бывший облил кислотой

На лечение пострадавшей от безумца девушки удалось собрать 734 тысячи рублей
Маргарита СУРИНА
Девушка стала жертвой безумного бывшего. Фото: социальная сеть

Девушка стала жертвой безумного бывшего. Фото: социальная сеть

Более 700 тысяч рублей собрали на лечение петербурженки, которую бывший облил кислотой. Красивая эффектная блондинка стала жертвой безумного экс-бойфренда, оказавшегося не согласным с решением девушки разойтись. Так, Анастасия получила 32 процентов ожогов и лишилась левого глаза. После произошедшего Настя целый месяц не выходила на связь и только 22 июня девушка пришла в себя. В это время в социальных сетях запустили сбор денег для помощи бедной петербурженке.

Менее чем за двое суток неравнодушные люди скинулись на внушительную сумму денег – на лечение Насти удалось собрать 734 тысячи рублей.

Анастасия, пострадавшая девушка, выразила благодарность за оказанную поддержку.

- Когда чувствуешь такую поддержку, чувствуешь себя сильнее! Хочется бороться и еще больше стараться скорее поправиться, всё получится! - написала она в своих соцсетях.

Близкие пострадавшей поделились, что ее состояние ухудшилось: у Анастасии упал уровень гемоглобина, поэтому ей назначены инъекции для восполнения дефицита железа. Также стало известно, что завтра планируется операция по пересадке кожи на участках, поврежденных кислотой.

Сам же агрессор находится в СИЗО.

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