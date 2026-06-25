«Я закопала деньги, мне они не нужны»: В деле о краже золотых монет на 2 млрд рублей из банка появилась третья фигурантка

В Петербурге отправили под домашний арест третью фигурантки кражи 2 млрд рублей из банка. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Следователи продолжают распутывать обстоятельства кражи века в Петербурге. Напомним, глава отделения банка Анна Андрейченко* и ее подчиненная, менеджер по работе с клиентами Марина Полежаева, вынесли почти 10 тысяч золотых монет «Победоносец» общей стоимостью в 2 млрд рублей, а затем распродали их в другие банки по заниженной стоимости. Когда кража вскрылась, всех их задержали. Андрейченко отправили в СИЗО, Полежаеву – под домашний арест. А на следующий день оказалось, что в деле есть третья фигурантка. Это менеджер Дарья Елькина. По версии следствия, она помогала выносить клад из банка.

Андрейченко (слева) руководила схемой. Ее отправили в СИЗО. Полежаева (справа) - менеджер банка, она помогала начальнице. Фото: личные страницы ВКонтакте

- Буратино отдыхает, - иронизирует руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева и приводит новые интересные данные о деле из материалов следствия. – Андрейченко расплачивалась с помощницами деньгами. Так вот, Елькина сказала: «Я пошла их закапывать, потому что испугалась. Мне эти деньги не нужны».

Деньги Дарьи в итоге откопали. Сумма уточняется. Под домашним арестом менеджер банка пробудет минимум по 20 августа 2026 года, потом меру, вероятно, продлят. Ей, как и ее коллегам-подругам, грозит до 10 лет колони за кражу в особо крупном размере.

Напомним, ранее «КП-Петербург» подробно писала о том, как именно дамы провернули схему и на какую именно широкую ногу жили. Украденные монеты, что интересно, так и не нашли. А еще редакция выяснила, что женщины могли потерять до 400 млн рублей при «обналичивании» золота. Но все придется вернуть банку, уверены юристы.

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