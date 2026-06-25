Российские суды отправили на пожизненное более 80 украинских националистов

В СКР рассказали, что суды отправили на пожизненное лишение свободы 82 украинских националистов. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За 15 лет существования Следственного комитета России в суды направили порядка четырех тысяч уголовных дел о преступлениях террористического характера. Фигурантами этих дел стали четыре тысячи человек, по экстремистским статьям в суды передали более шести тысяч уголовных дел в отношении почти восьми тысяч фигурантов. Такие данные, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026), привел советник главы СК Александра Бастрыкина Александр Федоров.

- В Следственном комитете возбудили более 10 тысяч уголовных дел в отношении почти двух с половиной тысяч представителей руководства Украины, членов радикальных объединений, украинских силовых структур и иностранных наемников, завершено расследование 1091 уголовного дела по обвинению 1400 военнослужащих, неонацистов и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, - уточнил он.

По данным СК России, суды уже рассмотрели 884 уголовных дела. 1152 осужденных получили обвинительные приговоры. Из них 82 человека осуждены к пожизненному лишению свободы.

- В частности, в суд направлено уголовное дело о геноциде населения Донбасса, по которому обвинение предъявлено 41 представителю высшего политического и военного руководства Киевского режима, - сообщил Федоров. - В ходе расследования установлено, что с апреля 2014 по декабрь 2025 года обвиняемые и иные должностные лица с целью геноцида населения Донецкой и Луганской народных республик отдали приказы подчиненным военнослужащим и иным вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.

В СК подсчитали, что из зоны боевых действий за эти годы вынуждены были уехать более 2 млн человек. Погибшими от действий украинского режима признаны почти 5 тысяч мирных жителей, пострадали более 18 тысяч человек. Частично или полностью разрушены 153 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.

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