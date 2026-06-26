Летний и Михайловские сады закроют 27 июня из-за «Алых парусов»

Оба сада будут доступны для прогулок петербуржцев и гостей Северной столицы во вторник. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В связи с празднованием выпускного «Алые паруса» Летний и Михайловский сады будут закрыты для посетителей 27 июня. Чтобы компенсировать неудобства, оба сада будут доступны для прогулок петербуржцев и гостей Северной столицы во вторник, 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

- Мраморный и Строгановский дворцы также изменят режим работы 27 июня. Они будут открыты до 15:00 по московскому времени, а кассы закроются в 14:00. Посетителям Строгановского дворца будет закрыт доступ во внутренний двор, - рассказали в пресс-службе. Изменение графика работы также связано с проведением праздничных мероприятий в городе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что вход в Петропавловскую крепость ограничат из-за «Алых парусов» 27 июня и Эрмитаж сократит время работы. Главный штаб и Дворец Меншикова закроются для посетителей в 16:00.

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