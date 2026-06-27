«Дворцовая принадлежит вам!»: Концерт на «Алых парусах» прошел под хороводы, слэм на «Матушке-земле» и танцы робота

Юлия Пересильд на концерте на Дворцовой площади в рамках "Алых парусов". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Старт торжественной части «Алых парусов» дали в 22:00 в субботу, 27 июня, на Дворцовой площади. В течение пару часов к Зимнему дворцы приходили несколько десятков тысяч выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей в роскошных нарядах. В этот раз ведущих концерта была аж пятеро: Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова. Компанию им на 10 минут составил губернатор Александр Беглов, вышедший на сцену. Он подался в историю и напомнил о мечте Петра Первого – возвести великий город и воедино собрать вес русский мир.

Александр Беглов по традиции ударил в рынду. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слэм на Дворцовой на Алых парусах

- Он создал мощную державу. И теперь наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело императора. Он защищает ваше право быть сильными, успешными, талантливыми. Вы – наследники Петра. Да здравствуйте взрослая жизнь. Сегодня Дворцовая принадлежит вам! Побеждайте вместе с Россией, дерзайте! – произнес градоначальник под возгласы вчерашних школьников.

Танцуют все! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздничный вечер начался с песен Юлии Пересильд и группы «МАNДРАГОРА». Актриса вспомнила, как осуществила детскую мечту – попасть в космос. А значит, и у ребят есть все шансы реализовать все, что они задумали, сказала артистка.

"Хороводят" тоже все! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А сопровождающие пусть отдохнут. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы не замерзнуть, выпускники ели те школьные сосиски в тесте с чаем и водили хороводы у сцены. Там было очень плотно, но зато жарко! Особенно запоминающимся был слэм (толкучка) на хите Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Алена Свиридова виртуозно играла на гитаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Но в целом, это самые спокойные выпускники за последние годы, - заметила корреспондент «КП-Петербург», которая знает толк в тусовках.

Подростки братались. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сцену праздника выпускников выходили Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, дуэт Filatov & Karas, группа TRITIA и другие артисты. Хэдлайнером «Алых парусов» стала Елка, а секретным гостем... Ваня Дмитриенко, увидев которого завизжали тысячи девушек.

Дворцовая была в десятках тысячах выпускников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но не все дождались выступления главной звезды вечера – началась охота на лучшие места на набережной, чтобы увидеть бриг с алыми парусами, проходящий по Неве под фантастической красоты салют. А еще там загорится жар-птица, почти настоящая!

На набережной к полуночи было плотно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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