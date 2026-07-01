На лечение уже удалось собрать почти 1,5 млн рублей. Фото: личная страница в соцсетях

Петербурженка Анастасия, на которую в конце июня напал бывший возлюбленный, впервые лично обратилась к общественности после случившегося. Напомним, девушка больше месяца находится в больнице, она потеряла глаз и получила ожоги 35% поверхности тела. Впереди долгое лечение, реабилитация и пластические операции.

Сегодня Анастасия опубликовала пост, в котором поделилась своим состоянием. Она призналась, что ей трудно собрать мысли и чувства, внутри эмоциональные качели. Девушка пообещала рассказать обо всем позже, когда станет сильнее физически и морально.

- Я борюсь каждый день и благодарна всем, кто проходит этот путь рядом. Надеюсь, это уже середина долгого пути и скоро я буду дома, - написала Анастасия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: личная страница в соцсетях

Нападение произошло вечером 23 мая. Бывший парень Анастасии поджидал ее, облил концентрированной азотной кислотой, а затем нанес ножевые ранения. Девушка потеряла глаз, получила тяжелые химические ожоги и черепно-мозговую травму.

Ранее подозреваемый уже проявлял агрессию в отношении Анастасии и других девушек. Адвокаты мужчины добиваются смягчения обвинения. Сейчас ему вменяют покушение на убийство, но защита настаивает на переквалификации на статью о нанесении тяжких телесных повреждений.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования. Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять дело на особый контроль.

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