Новый вестибюль станет мемориальной доминантой всего парка. Фото: Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов впервые подробно прокомментировал проект обновленной станции метро «Парк Победы», который вызвал широкое обсуждение. В программе «Петербург. Новый взгляд» в эфире телеканала «78» глава города заявил, что концепцию согласовали с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, а ее главная задача - сохранить память о трагических страницах истории.

Фото: Смольный

По словам губернатора, в послевоенные годы ленинградцы хорошо знали, что на месте нынешнего Парка Победы во время блокады находился кирпичный завод, печи которого использовались для кремации погибших. Однако прежнее оформление станции почти не напоминало об этих событиях.

- Постепенно поколение победителей уходит. Уходят заставшие блокаду и выжившие в блокаду. И вместе с ними уходит коллективная память о войне и блокаде. А раз так, то напоминать обо всем, что пережил наш город, - это наша задача, - подчеркнул Беглов.

Фото: Смольный

Губернатор также ответил на критику из-за решения разместить на полу шевроны воинских подразделений, воевавших в составе вермахта. Он пояснил, что покрытие изготовят с использованием переплавленной брони немецкой военной техники, найденной на местах боев под Ленинградом.

- На входе и на выходе в метро наши люди будут попирать ногами останки этой техники. Мы назовем все страны и иностранные воинские подразделения, участвовавшие в блокаде нашего города, - заявил глава Петербурга.

Фото: Смольный

Беглов добавил, что обновленная станция должна соответствовать своему названию не только архитектурой, но и смыслом. Он подчеркнул, что проект полностью соответствует законодательству и получил поддержку ветеранов и блокадников. По его словам, «спекуляция и игра смыслами» вокруг темы блокады недопустимы.

Сейчас станция «Парк Победы» закрыта на реконструкцию. После открытия пассажиры увидят новый мемориальный вестибюль с мозаикой Ленинградского парада Победы, надписью «Никто не забыт, ничто не забыто», витражом с Орденом Победы, барельефами военачальников и другими элементами, посвященными истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

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