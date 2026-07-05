Концерт XOLIDAYBOY понравился и зумерам, и бумерам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже на выходе со станции метро «Беговая» слышны музыка, крики, и толпы людей с блестками на лице, плакатами с именами любимых артистов направляются в сторону Парка 300-летия Петербурга. Там, на берегу Финского залива, снова проходит главный городской open-air – VK fest.

Множество интерактивных и фотозон, автограф-сессии с известными блогерами, парад косплееров и многое другое, но, пожалуй, самое главное – музыканты.

Клава Кока покинула чат на VK Fest

"Токсиса" и его мемную песню встретили на ура. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из хедлайнеров первого вечера стал рэпер TOXI$ и его приятели AARNE и BIG BABY TAPE. Вместе они исполнили вирусную песню «Возьми телефон, детка», которая недавно стала мемом. Поколения зумеров и альфа были просто в восторге. Да что уж там, и миллениалы из «КП-Петербург» с удовольствием позаписывали видео под песню-мем – тренды же.

"Токсис" (он же TOXI$) спел песню-мем на VK Fest

Этот зритель синий не из-за холода. На фестивале было по-настоящему жарко! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следом на главную сцену вышла российская Бритни Спирс – Клава Кока. 29-летняя блондинка и исполнительница песен «Покинула чат» и «Зая» сначала выдала порцию качественной попсы и хитов, а затем и вовсе вдарила рок, сыграв соло на гитаре, барабанах.

Но не обошлось и без трогательных моментов. В середине выступления артистка устроила настоящую исповедь на сцене. Клава призналась, что долгие годы испытывала страшное одиночество, и только сейчас ее сердце успокоилось.

Клава Кока произнесла очень трогательный и милый монолог про принятие себя и доброту к ближнему. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Я приходила домой и просто вешалась на стену от одиночества, я прошла все его стадии. И поэтому сейчас, когда счастье наконец-то пришло в мою жизнь, я хочу говорить об этом искренне. Безусловно вы можете считать это показухой, но я свой выбор сделала и хочу делиться этим чувством с вами.

VK Fest - это по любви! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Счастье Клавы – это блогер Дима Масленников. В начале апреля 2026 года пара раскрыла свой тайный роман, заявив сразу и о помолвке.

– Мне бы очень хотелось, чтобы в наше время превосходила любовь над всем негативом, только она может нас спасти, – сказала Клава со сцены и пожелала всем тоже найти свое счастье. Бонусом поклонницам раздали белые розочки – заряженные, видимо, на скорый брак, как у Клавы.

Мальчик молодой, ХолидэйБой, все хотят потанцевать с тобой! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ноту рока подхватил за Кокой (и усилил) XOLIDAYBOY (Иван Ржевский – наст. имя). Еще в начале своего пути это был субтильный юноша с песнями для TikTok, а сегодня – длинноволосый брутал с роковым звучанием и хитами вроде «Моя хулиганка» и «Пожары».

– Видали и похлеще, – шутливо манипулировал публикой Иван. – Я жил в Питере, я знаю, на что вы способны. Не стесняйтесь! Ведь именно вы здесь настоящий рок-н-ролл!

Рестлинг не только в Америке, но и в Северной столице России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А публика и с радостью велась на эти манипуляции: прыгала, подпевала, гудела. Но артист хотел еще больше «пожара» и даже остановил песню:

– Если вы стоите вдалеке, это не значит, что я вас не слышу. Я хочу слышать всех! – и тут зрители выдали максимум. – В-о-от, теперь я вас узнаю!

Лолита не отставала от Клавы Коки по количеству глубоко личных признаний со сцены. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но это все программа больше для молодых. Миллениалы и зумеры ждали заключительную артистку – Лолиту (к слову, оказалось ее знает и любит и совсем молодежь). На сцену заметно постройневшая 62-летняя Милявская вышла в черной кофте, трениках и сразу выдала:

– После Клавы Коки и Холидэйбоя вышел к вам просто пенсионный фонд Москвы. Но, дети, вы должны понимать: если на сцене тетя – а старикам у нас всегда дорога – поддержите тетю!

Мальчик молодой, ХолидэйБой, все хотят потанцевать с тобой! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

И тетю Лолу, как певица сама себя называет, толпа бурно поддержала. После чего Милявская даже провела свой «ритуал» для всех присутствующих: под строчки «пошлю его на небо за звездочкой» собрала и «послала» негатив всех зрителей куда подальше. А следом призналась в одном важном и позитивном событии в своей жизни: певица бросила пить.

– Да, я в завязке. И чувствую себя отлично! А о спиртном теперь только пою.

Позже за кулисами Лолита расскажет «КП-Петербург» о том, что бросила пить из-за... страха.

– Мне эндокринолог сказал: «Вы сколько пьете? Хотите диабет?!». И она меня напугала так, что я теперь ни на день рождения, ни на Новый год просто физически не могу выпить.

Лолита зажгла толпу зумеров на VK Fest

И это только первый день фестиваля. Кто знает, какие откровения и сюрпризы он принесет. 5 июля на сцене VK fest выступят t.A.T.u., МОТ, Ольга Бузова и другие звезды, в том числе секретный гость, имя которого пока не раскрывают.

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