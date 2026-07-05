Мужчина нанес девочке не менее 29 ударов ножом в шею и спину, а потом задушил. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд отправил под стражу 42-летнего Федора Мехнина, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе. Ближайшие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

В суде обвиняемый не возражал против меры пресечения и признал свою вину. Следствие опасалось, что мужчина может вновь попытаться скрыться от суда или помешать расследованию. Суд согласился с доводами и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Следователи установили, что после убийства Мехнин пытался скрыть следы и уехать из страны, бросив супругу. Он снял с банковского счета крупную сумму - более 1 млн рублей, - выяснилось на заседании.

Подсудимый пытался сбежать из страны, бросив жену и забрав все накопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия потрясла не только жителей садоводства, но и весь регион. Вечером 2 июля девочка отправилась в лес за лисичками рядом с СНТ «Захожье». Она уже возвращалась домой, успела созвониться с отцом, а камеры наблюдения сняли, как школьница идет в сторону участка. Однако до родителей ребенок так и не дошел.

12-летняя девочка из СНТ в Ленобласти попала на камеры видеонаблюдения до момента убийства Видео: vk.com/zahozhye2

На следующий день начались масштабные поиски. К сожалению, они закончились страшной находкой - тело девочки обнаружили в лесу, в полутора километрах от поселка. Оно лежало в высокой траве с ножевыми ранениями, синяками и без одежды. Предположительно, перед убийством ребенка изнасиловали.

- Подсудимый встретил ребенка у дороги Южная линия. Он достал нож и стал угрожать ребенку, требуя совершить действия сексуального характера. Девочка оказала сопротивление. Тогда мужчина нанес ей не менее 29 ударов ножом в шею и спину, после этого он взял рюкзак потерпевшей, накинул лямку на шею и сдавливал до тех пор, пока она не перестала дышать, - уточнили в прокуратуре Ленобласти.

В суде обвиняемый не возражал против меры пресечения и признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подозреваемого задержали 4 июля на железнодорожной станции в Гатчинском районе. По данным МВД, ранее судимый мужчина пытался скрыться. После задержания он признал вину. Известно, что он жил в том же районе, состоял в правлении садоводства и занимался ремонтом. Соседи признаются, что не могли представить его причастность к столь жестокому преступлению.

Расследование продолжается. Следователи проводят экспертизы и другие процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшей трагедии.

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