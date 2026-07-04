«Благодел», резавший собак: Убийца 12-летней девочки оказался известным бизнесменом и членом правления СНТ, где гуляла жертва

Убийцей 12-летней девочки из Ленобласти оказался основатель компании. занимающейся ремонтом квартир. Кроме того, он член правления соседнего СНТ, где гуляла школьница. Фото: личная страница ВКонтакте

Благодел - первое слово, бросающееся в глаза, когда заходишь на личные страницы подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье-5» Тосненского района Ленобласти. Это надпись на футболке 42-летнего Федора М., основателя одноименной компании, от названия которой становится тошно после того, как выяснилось, за что именно задержали бизнесмена. Маньяк занимался дизайном и ремонтом квартир. Посмотрите, как он зазывал своих клиентов:

- Как верующие люди, мы стараемся все делать на совесть, быть максимально честными со своими заказчиками, не наживаться на незнании людей, а помогать принять правильное решение и совместными усилиями добиться нужного результата, - пишет он в Сети.

Кадры задержания и допроса подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти Видео: МВД России / Ирина Волк

Как выяснила «КП-Петербург», Федору принадлежали еще две фирмы: первая по установке и обслуживанию офисной аппаратуры, вторая по строительству домов. Обе в итоге ликвидировали из-за того, что бизнес прогорел. Тогда-то Федор и стал «благоделом», каким его знают в СНТ «Захожье-2», членом правления которого он является. Например, 11 месяцев назад он отреставрировал колодец в садоводстве, а его добрые дела хвалили местные. Но были и недовольные.

Подозреваемый активно вел соцсети. Фото: личная страница ВКонтакте

- Хочется пожелать вам всегда оставаться людьми. Время непростое, надо друг другу помогать. А то все привыкли председателя (СНТ) ругать, а на субботник фиг кого дождешься, - спорил он с местными в соцсетях, обсуждая насущные проблемы в садоводстве.

Впрочем, одна из местных жительниц жаловалась полицейским на Федора. Так сказали «КП-Петербург» активисты из «Захожья».

- После того, как тело девочки нашли, эта девушка из СНТ показала оперативникам фото, как этот мужчина резал собак у общего колодца. Она сказала, что жаловалась на него ранее в полицию, но никакого эффекта не было, - утверждают местные.

Местные в СНТ говорят, что ранее мужчина мучил собак. Фото: личная страница ВКонтакте

Исходя из открытой информации в Сети известно, что у мужчины нет своих детей. Кроме того, силовики сообщили о его судимости. Предварительно, это был грабеж – он отобрал деньги, угрожая пистолетом.

Следователи продолжают восстанавливать хронологию нападения на девочку. Напомним, она пропала вечером в четверг, 2 июля. В тот день школьница отдыхала в СНТ «Захожье-5» со своей семьей и отпросилась в лес собрать лисичек. Надела яркий желтый дождевик и взяла телефон. Собрав грибы, она двинулась назад вдоль соседних СНТ и попала на камеры видеонаблюдения. Предварительно, в какой-то момент ее и заметил Федор. Маньяк проезжал на своем Volkswagen Tiguan и догнал жертву. Позже, на следующее утро, девочку найдут с ранениями и без одежды. Проверяется версия, что ее изнасиловали.

12-летняя девочка из СНТ в Ленобласти попала на камеры видеонаблюдения до момента убийства Видео: vk.com/zahozhye2

Далее маньяк пытался скрыться в Гатчинский район. Утром 4 июля он зашел там на вокзал, чтобы сесть на электричку, но его поймали. На допросе больной с сальными волосами и мокрыми штанами признал вину. Его заковали в кандалы и наручники. В ближайшее время убийцу отправят в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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