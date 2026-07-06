Семья убитой 12-летней Миланы открыла сбор средств на похороны

Тело девочки нашли изувеченным. Фото: «ЛизаАлерт»

Семья 12-летней Миланы, которую зверски убил Федор Мехнин в Тосненском районе, открыла сбор средств на организацию похорон. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- Семья погибшего ребенка передает людям огромную благодарность, что оказывали помощь в поисках и оперативно откликнулись, - говориться в посте. Подробней ознакомиться с информацией о помощи семье можно в группе в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с Миланой состоится в Колпино 6 июля. Церемония пройдет в Соборе Троицы Живоначальной и начнется в 14:00. Проститься со школьницей смогут все желающие.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля. Девочка отправилась в лес рядом с СНТ «Захожье» за лисичками. С опушки она даже звонила отцу, а на обратно пути попала в поле зрения камер видеонаблюдения, но уже в частном секторе ее поймал председатель садоводства Федор Мехнин. Приставив нож к горлу, он стал ее домогаться, а получив отпор стал резать шею, плечи, туловище и в конце концов задушил.

42-летний убийца пытался сбежать в другую страну, сняв со счета 1 млн рублей. Правоохранители задержали его на железнодорожной станции в Гатчинском районе, после чего доставили к следователям. Он признал вину.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетней.

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