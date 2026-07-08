«Вашу маму и там, и тут передают!», - недавно мультипликатор «Союзмультфильма» Мария Макаренко создавала новые серии «Простоквашино», а теперь она сама главная героиня практически сказочной истории и ее показывают по всем федеральным СМИ. 2 апреля 47-летняя петербурженка родила однояйцевых четверняшек. Это один случай почти на 17 миллионов родов! Девочки-близняшки Аня, Софья, Василиса и Настя уже около месяца живут дома и каждый день устраивают стресс-тест Марии, ее мужу-иконописцу Юрию и их старшему сыну Саше.
Видео: пресс-служба администрации Петербурга
Мария призналась «КП-Петербург», что они с мужем давно планировали второго ребенка. Но одного! А тут – сразу фантастическая четверка.
- Долго не получалось забеременеть. И вот, настал момент очередного УЗИ. Врач обрадовала: «Поздравляю, все хорошо, у вас будет двойня!». Но через минутку поправила себя: «Ой, кажется, там еще третий». Позвала в кабинет другую коллегу посоветоваться: «Да-да, точно тройня». Тогда я посмеялась. Подумала, ну и ладно, будет весело. А через 2 недели снова пришла на УЗИ и там уже увидели четверню. Тогда стало не до смеха. Никто не обещал мне ничего хорошего.
По словам Марии, изначально врачи прогнозировали, что детей в лучшем случае можно доносить в животе до 26-й недели. Перспективы пугали: глубокая недоношенность и инвалидность детей. Никто не давал точной гарантии, что выживет и сама мамочка. Но пессимизм убрали в сторону. Мария пошла в 17-й роддом. Ее окружили поддержкой, а консультировал лично главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в СЗФО, профессор Антон Михайлов, а беременность вела завотделением роддома Юлия Янкевич.
- Некоторые врачи говорили, чтобы спасти хоть кого-то из малышек, надо «убрать» один или несколько эмбрионов. Но Михайлов сказал, что они монохромные и так делать нельзя – иначе погибнут все: «Надеяться можно только на Бога». Мне было страшно всю беременность. В конце было тяжело сидеть, ходить, лежать. А последние два месяца – даже дышать! Я спала как-то полусидя, полубоком, зафиксировав себя со всех сторон мягкими валиками и подушками. Все держала в себе. Боялась порадоваться за счастье, рассказать кому-то из родных и друзей, что жду четверню. Из самых близких знала только мама.
Процесс родов и первых дней восстановления Мария описывает с трудом.
- Я ничего не помню. У меня потерялось зрение, я фактически была слепая. Мозг жил своей жизнью в этой темноте, но какие-то вспышки сознания припоминаю. Вот врач говорит: «Первый пошел, второй…». Потом меня будят медики – «Маша, Маша!» - а я не реагирую. Помню слова моей сестры, от которых стало легче, что с малышками все хорошо и они похожи на меня.
Многодетная мама несколько недель провела в Мариинской больнице, пока её деток выхаживали в первой детской больнице. В это время все родные и друзья пары узнали о родах из… новостей. Сестра Марии сразу прибежала к ней в реанимацию. Муж Юрий постоянно навещал деток.
- Лежа в реанимации смирилась, что могу умереть. Но мне было очень тоскливо умирать. Стало жалко старшего сына Сашу, жалко малышек. В те дни я научилась благодарить Бога вообще за все, что у меня есть в жизни. Я прониклась состраданием к другим людям. Все мои чувства изменились.
«Укол жизни» мамочка получила после перевода в отделение гинекологии.
- Я почувствовала, что меня окружили теплотой. В первый же день мама принесла мне домашние котлетки, шоколадку, варенье. И я кое-как ела эти котлеты больными губами, и, знаете, это такое простое, но великое счастье…
Почти месяц Мария, Юрий и их сын Саша живут как в дне сурка. Но мама подсказала «КП-Петербург» более меткую аналогию:
- Я как та обезьяна из советского мультфильма, у которой «в каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по двести грамм взрывчатки», - улыбается Мария. – Но, на самом деле, пока дети не такие гиперактивные. Едят по очереди примерно в одно и то же время, синхронизировались за время нахождения в больнице. Потом каждую держим столбиком, чтобы отрыгнули воздух. По ночам кормление детей молочной смесью часто берет на себя муж. Плачут они и одновременно, и по очереди, поэтому все время кто-нибудь на руках. А когда плачут все вместе, и рук не хватает, то берем ту, которая громче, и она замолкает. Потом другую – и так по кругу.
С готовкой помогает мама и другие родственники. Это несложно, ведь пока девочки – груднички, только на молоке. Куда проблемнее ситуация с уборкой дома. Мария шутит, что ее мечта – перебрать вещи в их квартире. Детки не дают расслабиться, а в любую свободную минутку маме лучше прикорнуть, чтобы восстановить силы.
- Мы до сих пор не отличаем дочек, поэтому на ручке каждой из них повязка разного цвета. Разве что у Анечки головка чуть больше, чем у остальных. Зато они совершенно разные по характеру. Настя самая маленькая, но трудяга. Ест так ест, орет так орет. Аня – по характеру лидер, боец. Василиса у нас очень нежная девочка, прямо романтик. Всегда выручает: когда другие кричат, она лежит спокойненько. Софью я пока не раскусила. Но она самая «ручная», очень любит, когда держат, и сразу успокаивается.
Для прогулок есть крутая четырехместная коляска, которую подарил «Союзмультфильм», напоминающая сцепку вагонеток из парка аттракционов. Впереди у семьи много походов в поликлинику: на осмотр, УЗИ, прививки. Иногда медики могут приехать прямо домой, если добираться затруднительно. Мария и Юрий получили четырехколесного помощника от губернатора Петербурга – им подарили минивэн Sollers SP7 на 7 мест.
- Очень важно, что дали няню в помощь. Она приходит во вторник и четверг на шесть часов. Отправляем ее гулять с детьми, также она помогает по кормлению.
Что будет дальше – родители не загадывают, но помечтать любят.
- Было бы здорово, если хотя бы одна из дочек стала врачом. Если вдруг кого-то потянет на творчество – пожалуйста. Но в первую очередь, я хочу, чтобы они были добрыми, здоровыми, умными и счастливыми. Даже не представляю, как все будет. Ну правда. Вот дай сейчас случайному человеку четверых детей, он также не будет знать, да убежит. Так что как Бог даст!
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сколько стоит содержать четверых детей?
- Честно, я не знаю. Поскольку муж сейчас на фрилансе, а я не работаю. Жду государственных выплат. С питанием и подгузниками нам пока помогают. Быстрее всего расходуются памперсы. Просто в диком количестве: по 4-5 на каждую малышку в сутки.
Главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик:
- Этот случай - победа для всей медицины города. Девочки появились на свет на 32-й неделе. Соня и Василиса покрупнее – 1570 и 1640 граммов. Им ввели спецпрепарат, чтобы раскрыть легкие. Василиса была на высокочастотной ИВЛ, аппарат делал от 800 до 1000 дыханий в минуту. Аня и Настя весили поменьше, 1400 и 1370, они были полегче по состоянию. Девочки два месяца лежали на доращивании. Сначала они не могли адекватно дышать, кушали через желудочный зонд. Но к возрасту трех недель начали медленно сосать из рожка. Потихонечку прибавляли в весе и развивались. К выписке их вес практически сравнялся, 3300 граммов. Их наблюдали огромное количество специалистов: анестезиологи, реаниматологи, неонатологи, кардиологи, окулисты. Дети получили необходимую иммунизацию от ОРВИ.
Мария Макаренко стала «Медиаперсоной года-2026» по версии «Комсомольской правды». После награждения супер-мама дала напутствие другим женщинам:
- Женщинам, которые хотят забеременеть, не отчаивайтесь! Чудеса случаются, все будет хорошо!
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