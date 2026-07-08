"Комсомолка" взяла большое интервью у мамы уникальных четверняшек из Петербурга. Фото: предоставлено "КП"

«Вашу маму и там, и тут передают!», - недавно мультипликатор «Союзмультфильма» Мария Макаренко создавала новые серии «Простоквашино», а теперь она сама главная героиня практически сказочной истории и ее показывают по всем федеральным СМИ. 2 апреля 47-летняя петербурженка родила однояйцевых четверняшек. Это один случай почти на 17 миллионов родов! Девочки-близняшки Аня, Софья, Василиса и Настя уже около месяца живут дома и каждый день устраивают стресс-тест Марии, ее мужу-иконописцу Юрию и их старшему сыну Саше.

«Было больно даже дышать»

Первое интервью мамы четырех однояйцевых девочек-близняшек Видео: пресс-служба администрации Петербурга

Мария призналась «КП-Петербург», что они с мужем давно планировали второго ребенка. Но одного! А тут – сразу фантастическая четверка.

- Долго не получалось забеременеть. И вот, настал момент очередного УЗИ. Врач обрадовала: «Поздравляю, все хорошо, у вас будет двойня!». Но через минутку поправила себя: «Ой, кажется, там еще третий». Позвала в кабинет другую коллегу посоветоваться: «Да-да, точно тройня». Тогда я посмеялась. Подумала, ну и ладно, будет весело. А через 2 недели снова пришла на УЗИ и там уже увидели четверню. Тогда стало не до смеха. Никто не обещал мне ничего хорошего.

Мария приложила руку к созданию многих серий "Простоквашино" и "Пети и Волка". Фото: предоставлено "КП"

По словам Марии, изначально врачи прогнозировали, что детей в лучшем случае можно доносить в животе до 26-й недели. Перспективы пугали: глубокая недоношенность и инвалидность детей. Никто не давал точной гарантии, что выживет и сама мамочка. Но пессимизм убрали в сторону. Мария пошла в 17-й роддом. Ее окружили поддержкой, а консультировал лично главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в СЗФО, профессор Антон Михайлов, а беременность вела завотделением роддома Юлия Янкевич.

- Некоторые врачи говорили, чтобы спасти хоть кого-то из малышек, надо «убрать» один или несколько эмбрионов. Но Михайлов сказал, что они монохромные и так делать нельзя – иначе погибнут все: «Надеяться можно только на Бога». Мне было страшно всю беременность. В конце было тяжело сидеть, ходить, лежать. А последние два месяца – даже дышать! Я спала как-то полусидя, полубоком, зафиксировав себя со всех сторон мягкими валиками и подушками. Все держала в себе. Боялась порадоваться за счастье, рассказать кому-то из родных и друзей, что жду четверню. Из самых близких знала только мама.

Папа Юрий и мама Мария на выписке не скрывали своего счастья. Пару встречали десятки СМИ и лично губернатор. Фото: Смольный

«Я научилась благодарить Бога»

Процесс родов и первых дней восстановления Мария описывает с трудом.

- Я ничего не помню. У меня потерялось зрение, я фактически была слепая. Мозг жил своей жизнью в этой темноте, но какие-то вспышки сознания припоминаю. Вот врач говорит: «Первый пошел, второй…». Потом меня будят медики – «Маша, Маша!» - а я не реагирую. Помню слова моей сестры, от которых стало легче, что с малышками все хорошо и они похожи на меня.

Многодетная мама несколько недель провела в Мариинской больнице, пока её деток выхаживали в первой детской больнице. В это время все родные и друзья пары узнали о родах из… новостей. Сестра Марии сразу прибежала к ней в реанимацию. Муж Юрий постоянно навещал деток.

- Лежа в реанимации смирилась, что могу умереть. Но мне было очень тоскливо умирать. Стало жалко старшего сына Сашу, жалко малышек. В те дни я научилась благодарить Бога вообще за все, что у меня есть в жизни. Я прониклась состраданием к другим людям. Все мои чувства изменились.

«Укол жизни» мамочка получила после перевода в отделение гинекологии.

- Я почувствовала, что меня окружили теплотой. В первый же день мама принесла мне домашние котлетки, шоколадку, варенье. И я кое-как ела эти котлеты больными губами, и, знаете, это такое простое, но великое счастье…

Все малышки в сборе. На их ручках видны повязки - это чтобы их различать. Фото: предоставлено "КП"

Одно лицо, но четыре разных характера

Почти месяц Мария, Юрий и их сын Саша живут как в дне сурка. Но мама подсказала «КП-Петербург» более меткую аналогию:

- Я как та обезьяна из советского мультфильма, у которой «в каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по двести грамм взрывчатки», - улыбается Мария. – Но, на самом деле, пока дети не такие гиперактивные. Едят по очереди примерно в одно и то же время, синхронизировались за время нахождения в больнице. Потом каждую держим столбиком, чтобы отрыгнули воздух. По ночам кормление детей молочной смесью часто берет на себя муж. Плачут они и одновременно, и по очереди, поэтому все время кто-нибудь на руках. А когда плачут все вместе, и рук не хватает, то берем ту, которая громче, и она замолкает. Потом другую – и так по кругу.

С готовкой помогает мама и другие родственники. Это несложно, ведь пока девочки – груднички, только на молоке. Куда проблемнее ситуация с уборкой дома. Мария шутит, что ее мечта – перебрать вещи в их квартире. Детки не дают расслабиться, а в любую свободную минутку маме лучше прикорнуть, чтобы восстановить силы.

- Мы до сих пор не отличаем дочек, поэтому на ручке каждой из них повязка разного цвета. Разве что у Анечки головка чуть больше, чем у остальных. Зато они совершенно разные по характеру. Настя самая маленькая, но трудяга. Ест так ест, орет так орет. Аня – по характеру лидер, боец. Василиса у нас очень нежная девочка, прямо романтик. Всегда выручает: когда другие кричат, она лежит спокойненько. Софью я пока не раскусила. Но она самая «ручная», очень любит, когда держат, и сразу успокаивается.

Для прогулки с малышами нужен широкий тротуар. На юго-западе Петербурга, слава Богу, такие есть. Фото: предоставлено "КП"

Для прогулок есть крутая четырехместная коляска, которую подарил «Союзмультфильм», напоминающая сцепку вагонеток из парка аттракционов. Впереди у семьи много походов в поликлинику: на осмотр, УЗИ, прививки. Иногда медики могут приехать прямо домой, если добираться затруднительно. Мария и Юрий получили четырехколесного помощника от губернатора Петербурга – им подарили минивэн Sollers SP7 на 7 мест.

- Очень важно, что дали няню в помощь. Она приходит во вторник и четверг на шесть часов. Отправляем ее гулять с детьми, также она помогает по кормлению.

Что будет дальше – родители не загадывают, но помечтать любят.

- Было бы здорово, если хотя бы одна из дочек стала врачом. Если вдруг кого-то потянет на творчество – пожалуйста. Но в первую очередь, я хочу, чтобы они были добрыми, здоровыми, умными и счастливыми. Даже не представляю, как все будет. Ну правда. Вот дай сейчас случайному человеку четверых детей, он также не будет знать, да убежит. Так что как Бог даст!

Мария не только супер-мама, но и "Медиаперсона года-2026" по версии "Комсомолки"! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос – ребром

Сколько стоит содержать четверых детей?

- Честно, я не знаю. Поскольку муж сейчас на фрилансе, а я не работаю. Жду государственных выплат. С питанием и подгузниками нам пока помогают. Быстрее всего расходуются памперсы. Просто в диком количестве: по 4-5 на каждую малышку в сутки.

Мнение эксперта

Главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик:

- Этот случай - победа для всей медицины города. Девочки появились на свет на 32-й неделе. Соня и Василиса покрупнее – 1570 и 1640 граммов. Им ввели спецпрепарат, чтобы раскрыть легкие. Василиса была на высокочастотной ИВЛ, аппарат делал от 800 до 1000 дыханий в минуту. Аня и Настя весили поменьше, 1400 и 1370, они были полегче по состоянию. Девочки два месяца лежали на доращивании. Сначала они не могли адекватно дышать, кушали через желудочный зонд. Но к возрасту трех недель начали медленно сосать из рожка. Потихонечку прибавляли в весе и развивались. К выписке их вес практически сравнялся, 3300 граммов. Их наблюдали огромное количество специалистов: анестезиологи, реаниматологи, неонатологи, кардиологи, окулисты. Дети получили необходимую иммунизацию от ОРВИ.

Кстати

Мария Макаренко стала «Медиаперсоной года-2026» по версии «Комсомольской правды». После награждения супер-мама дала напутствие другим женщинам:

- Женщинам, которые хотят забеременеть, не отчаивайтесь! Чудеса случаются, все будет хорошо!

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