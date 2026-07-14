Литейный мост закрыли на ремонт до середины августа 2026 года

Площадь работ составит более 11 тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Литейном мосту стартуют ремонтные работы. В рамках обновления инфраструктуры переправы специалисты займутся обновлением асфальтобетонного покрытия. Площадь работ составит более 11 тысяч квадратных метров. Ремонт будет проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

- Движение по мосту сохранится по двум полосам в каждую сторону. Это позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта на время проведения работ, - рассказали в пресс-службе «Мостотреста».

С 14 по 24 июля специалисты будут работать на участке в зоне трамвайных путей. Затем, с 25 июля по 2 августа, они продолжат ремонтные работы.

Завершение всех работ на Литейном мосту запланировано на середину августа.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что движение по обновленному участку Невского проспекта открыли 14 июля. На участке от Исполкомской улицы до площади Александра Невского завершили работы.

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