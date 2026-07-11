Например, в Приморском районе за 20 минут выпало 10,36 мм осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июля в Петербурге прошел сильный дождь и ветер. В городе выпала значительная часть месячной нормы осадков. В некоторых районах специалисты зафиксировали «сверхрасчетные» объемы осадков. Например, в Приморском районе за 20 минут выпало 10,36 мм осадков, в Калининском - 11,16 мм, в Колпинском - 15,10 мм, в Московском - 13,35 мм, в Курортном - 13,57 мм, в Петродворцовом - 15,76 мм, в Пушкинском - 27,73 мм, а в Красносельском - 28,65 мм.

- Система водоотведения Водоканала работает исправно и готова к приему дождевого стока. Однако при сильных дождях объем стока может превысить пропускную способность системы, что приводит к временным скоплениям воды на улицах, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга».

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Несмотря на это, специалисты Водоканала оперативно реагируют на возникающие проблемы и обеспечивают отвод воды в систему. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обслуживает уличные сети водоотведения, находящиеся на балансе предприятия.

Жители города могут сообщить о скоплениях воды по телефонам 004 и 576-14-83. Звонки принимаются круглосуточно. Водоканал предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного отвода воды и минимизации неудобств для горожан.

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