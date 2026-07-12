Жара под 30, но без дождей: Непогода отступает от Петербурга 12 июля

Жара под 30 ожидается и в понедельник. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Природный катаклизм в Петербурге отступает назад. Напомним, 11 июля на город и область обрушился сильнейший ураган с ливнями и грозами. Поломались десятки деревьев и линии ЛЭП, из-за которых в ряде населенных пунктов в Ленобласти пропало электричество, также из-за непогоды и затопленных дорог случился транспортный коллапс – встали автобусы, электрички и самолеты. Молнии тоже изрядно украсили картину: они стреляли в разных районах города, а в Ленобласти один из ударов почти попал в девушку.

А ведь почти весь день была просто жара под 30 градусов, и люди благополучно отдыхали на природе и городских пляжах. Жара будет и в воскресенье, 12 июля. Но синоптики успокаивают: никакого сильного ветра и ливней – только солнце и до + 27-29 градусов в Петербурге, в Ленобласти - до 25-30. Это, к слову, на 4-5 градусов выше нормы, пишет в своем канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Северная столица окажется под влиянием небольшого барического гребня, вытянувшегося с северо-востока, - объясняет синоптик.

К слову, о грозах Михаил Леус ничего не сказал, однако еще вечером 11 июля МЧС Петербурга предупреждали о том, что они возможны на территории города в воскресенье.

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