Ограничения пока еще действуют. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургские и ленинградские автомобилисты в последние недели столкнулись с непривычной ситуацией: кроме роста цен на топливо начали появляться ограничения на заправках. На некоторых АЗС водителям стали отпускать бензин по лимитам, а в Петербурге временно перестали продавать топливо в канистры. При этом власти уверяют - речи о дефиците не идет, а принятые меры нужны, чтобы сохранить стабильность рынка.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

Рост стоимости бензина заметен по всей стране. По данным Росстата, с 7 по 13 июля бензин подорожал в среднем на 2,3%, а дизельное топливо - на 3,2%. Неделей ранее цены также продолжили расти. При этом Северная столица пока остается среди регионов с более спокойной динамикой: за неделю бензин прибавил около 0,3%, тогда как в Москве рост составил 1,3%.

Сейчас на петербургских заправках литр АИ-92 стоит примерно 65 рублей, АИ-95 - около 71 рубля. Стоимость более дорогого АИ-98 на некоторых станциях уже приближается к 100 рублям за литр. При этом цены в городе все еще ниже средних по России - 95-й бензин в стране в среднем продается примерно по 76 рублей за литр.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 22 июля

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания правительства РФ заявил, что ситуация с топливом на внутреннем рынке начала частично стабилизироваться. По его словам, во многих регионах снимаются ограничения, очереди на АЗС становятся меньше, а число работающих заправок становится больше.

Губернатор региона Александр Дрозденко 20 июля сообщил, что многие компании уже увеличили лимиты на АИ-92 - вместо 30 литров теперь некоторые станции позволяют заправить автомобиль на 40–60 литров. Также на отдельных АЗС разрешили использовать металлические канистры, но только при условии, что водитель приехал на собственной машине.

- Если действует лимит в 30 литров, можно залить 10 литров в бак и еще 20 литров в канистру, - пояснил глава региона.

Дополнительные ограничения коснулись и государственных автомобилей. В Ленинградской области чиновников обязали заправляться на общих основаниях - губернатор поручил сократить расходы топлива служебным транспортом.

При этом власти опровергли слухи о введении QR-кодов, талонов или специальных правил заправки по номеру автомобиля. Пока главная задача - не допустить ажиотажа, сохранить стабильные поставки и вернуть работу автозаправок к привычному режиму.

Ситуация с топливом на Петербургской бирже

Еще один шаг направлен на борьбу со спекуляциями. С 21 июля изменились правила торговли топливом на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Теперь покупать бензин смогут только конечные потребители, которым придется подтвердить, что топливо предназначено для собственных нужд, а не для дальнейшей перепродажи.

Цены на бирже пока остаются высокими. Стоимость АИ-92 достигла 71,79 тысячи рублей за тонну, АИ-95 - 76,38 тысячи рублей. Дизельное топливо выросло до 74,71 тысячи рублей за тонну. При этом топочный мазут, наоборот, заметно подешевел за неделю.

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