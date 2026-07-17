Первый спектакль в театре Комиссаржевской после пожара пройдет 19 июля

Загорелись декорации. Фото: Борис Пиотровский

В Театре имени Веры Комиссаржевской почти завершили восстановительные работы после пожара на прошлой неделе. Уже в воскресенье, 19 июля, на Большой сцене покажут спектакль «Обломов», сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

После инцидента демонтировали поврежденное оборудование, изготовили и установили новый планшет сцены, смонтировали свет и звук. Помещения осмотрели председатель ведомства Алексей Михайлов, руководитель реставрационной компании и профильные специалисты, а сопровождал их худрук и директор театра Виктор Минков.

- Ремонт потребовался одной из фланкирующих пилястр, а интерьер зала необходимо очистить от небольшого слоя копоти, - сообщали в КГИОП.

Театр находится в «Пассаже», который признан региональным памятником архитектуры, поэтому работы будут проходить под контролем комитета – специалисты следят, чтобы не повредить позолоту и лепной декор.

Пожар возник на сцене из-за возгорания декораций, при эвакуации артисты и сотрудники не видели прямого огня. Никто из персонала и труппы не пострадал. Театр вернулся к работе, зрителей ждут на воскресный спектакль.

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