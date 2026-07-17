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Происшествия17 июля 2026 17:57

Дело о теракте возбудили против подростка за поджег АЗС на Непокоренныхфотовидео

Парень действовал под давлением неизвестных
Регина МАРИНЕЦ
Колонка сгорела полностью. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Колонка сгорела полностью. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Возбуждено уголовное дело о теракте в отношении 16-летнего парня, который поджег газораздаточную колонку на проспекте Непокоренных. Подростка уже задержали, в ближайшее время предъявят обвинение.

- По данным следствия, 17 июля он вылил легковоспламеняющуюся жидкость на территории заправки и поджег оборудование, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Сгоревшая АЗС на Непокоренных

Видео: ГСУ СК РФ по СПб

Колонка сгорела полностью, газовый модуль поврежден, но люди не пострадали. На тушение были вызваны несколько пожарных расчетов. Обошлось без жертв.

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/rosgvardszo

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/rosgvardszo

Следователи установили, что парень действовал под давлением неизвестных – они связались с ним по телефону, угрожали ему и его родным и потребовали совершить поджог. Подросток испугался и выполнил приказ.

Сейчас правоохранители выясняют, кто стоял за этим преступлением. На месте провели осмотр, допрашивают свидетелей, изучают записи камер и проверяют переписки подростка. Расследование продолжается.

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