Возбуждено уголовное дело о теракте в отношении 16-летнего парня, который поджег газораздаточную колонку на проспекте Непокоренных. Подростка уже задержали, в ближайшее время предъявят обвинение.
- По данным следствия, 17 июля он вылил легковоспламеняющуюся жидкость на территории заправки и поджег оборудование, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
Видео: ГСУ СК РФ по СПб
Колонка сгорела полностью, газовый модуль поврежден, но люди не пострадали. На тушение были вызваны несколько пожарных расчетов. Обошлось без жертв.
Следователи установили, что парень действовал под давлением неизвестных – они связались с ним по телефону, угрожали ему и его родным и потребовали совершить поджог. Подросток испугался и выполнил приказ.
Сейчас правоохранители выясняют, кто стоял за этим преступлением. На месте провели осмотр, допрашивают свидетелей, изучают записи камер и проверяют переписки подростка. Расследование продолжается.
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