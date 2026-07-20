Спорили из-за пыли: Что произошло в суде между Киркоровым и каменщиком, который делал поп-королю ремонт в особняке

Георгий Барановский судится с Киркоровым уже полтора года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока Филипп Киркоров гастролирует по югу России, его роскошный московский пентхаус все еще остается большой стройкой. Полы, лестницы, колонны, стены из натурального камня, флорентийские мозаики - интерьер обещал получиться под стать поп-королю. Но вместо новоселья - уже почти полтора года судебных разбирательств с каменщиком из Петербурга Георгием Барановским. На кону 11 млн рублей, который артист пытается вернуть.

СТРАДАЕТ РЕПУТАЦИЯ И НОВОСЕЛЬЕ «КОРОЛЯ»

Очередное заседание по громкому делу прошло в Калининском районном суде Петербурга 20 июля. Правда, поставить точку в споре вновь не удалось, а процесс перенесли на 4 сентября.

Сам Киркоров на заседание не приехал, его интересы представлял адвокат Роман Кузьмин. Барановский, напротив, лично явился в суд.

На повестке дня была судебная экспертиза, на основании которой Киркоров пытается доказать, что работы были выполнены с нарушениями. Представитель Барановского настаивал, что исследование проведено с грубыми нарушениями и не может считаться объективным.

Заседание прошло без участия Филиппа Киркорова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Казалось бы, спор идет о многомиллионном ремонте элитного пентхауса, но в какой-то момент стороны всерьез начали обсуждать… пыль. Защита Барановского уверяла, что оценивать качество полов и отделки в помещении, которое долгое время не убиралось, нельзя. Представитель Киркорова парировал: именно слой грязи доказывает, что после ухода подрядчика никаких работ больше не проводилось.

После заседания Георгий Барановский вновь раскритиковал результаты экспертизы.

- Экспертиза написана однобоко. Более того, эксперт сам ссылается на ГОСТы, которые, по его же словам, не применяются к большинству исследуемых изделий. При этом не были выполнены элементарные замеры - ни площадей, ни габаритов. Возникает вопрос, что именно тогда оценивалось, - сказал предприниматель корреспонденту «КП-Петербург».

Филипп Киркоров не может въехать в свой пентхаус в центре Москвы из-за неоконченного ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Барановского, из многомиллионного проекта предметом спора неожиданно стали всего несколько деталей.

- Сделан огромный объем сложнейших изделий - флорентийские мозаики, порталы, облицовка из натурального камня. Недоделанными остались три подоконника, три ступени и затирка в нескольких местах. При этом эксперт фактически приравнял стоимость трех подоконников к стоимости сложной флорентийской мозаики. На мой взгляд, такие выводы выглядят странно, - отметил он.

Более того, предприниматель утверждает, что судебный процесс начал сказываться и на его репутации...

- Обвинения требуют постоянно готовить возражения, изучать документы - все это отнимает время, которое я мог бы потратить на работу. Из-за процесса страдают и мои заказчики, потому что я вынужден заниматься судами вместо объектов, - сказал Барановский

ЭКСПЕРТА – В СУД!

Не обошлось и без громких сравнений. Предприниматель заявил, что считает происходящее попыткой не платить уже за выполненную работу.

- Есть схема Долиной с квартирами. А здесь, получается, схема Киркорова в отделке квартир: сделанную работу не оплатить, а потом еще и потребовать деньги обратно. Я с уважением отношусь к Филиппу Бедросовичу, он талантливый артист, но это не значит, что я должен бесплатно выполнять работу стоимостью в миллионы рублей, - заявил Барановский.

Адвокат Филиппа Киркорова Роман Кузьмин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В свою очередь представитель Киркорова вновь заявил в суде, что именно ответчик затягивает процесс. По словам адвоката Романа Кузьмина, Барановский не являлся на несколько предыдущих заседаний, из-за чего рассмотрение дела неоднократно переносилось.

После окончания заседания корреспондент «КП-Петербург» попросил Кузьмина прокомментировать ход процесса, однако тот отказался.

- До окончания дела наша сторона ничего комментировать не будет, - сказал адвокат.

А вот Киркоров, в отличие от своего юриста, за словом в карман не лезет. Недавно в разговоре с «КП-Петербург» артист назвал бывшего подрядчика мошенником, заявил, что тот якобы обокрал его, а из-за затянувшегося конфликта он до сих пор не может въехать в свой пентхаус.

Выслушав позиции сторон, суд принял решение вызвать на следующее заседание судебного эксперта, подготовившего спорное заключение. Именно ему предстоит ответить на вопросы о методике проведения исследования.

Так что поставить точку в этой истории пока не получилось. Следующее заседание назначено на 4 сентября. А значит поп-королю придется еще какое-то время подождать новоселья.

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