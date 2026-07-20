Речи о дефиците не идет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автомобилисты Петербурга и Ленинградской области в последние недели все чаще обсуждают не только рост цен на бензин, но и ограничения на некоторых автозаправках. Где-то ввели лимиты на отпуск топлива, где-то перестали продавать его в канистры. Одновременно власти уверяют, что речи о дефиците не идет, а принимаемые меры должны помочь стабилизировать ситуацию.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

По данным Росстата, с 7 по 13 июля бензин в России подорожал в среднем на 2,3%, а дизельное топливо - на 3,2%. Неделей ранее рост также был заметным - 2,1% и 3,4% соответственно. При этом Петербург пока выглядит спокойнее большинства регионов страны: за неделю стоимость бензина здесь выросла примерно на 0,3%, тогда как в Москве - сразу на 1,3%.

Сейчас литр АИ-92 в Северной столице стоит около 65 рублей, АИ-95 - примерно 71 рубль, а цена АИ-98 на некоторых АЗС уже приближается к 100 рублям за литр. Несмотря на это, стоимость топлива в городе пока остается ниже среднероссийской - в среднем по стране 95-й бензин уже продается примерно по 76 рублей за литр.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 21 июля

На фоне роста цен некоторые заправочные станции начали вводить ограничения на отпуск топлива. Особенно это коснулось бензина АИ-95, спрос на который остается самым высоким. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, ситуация постепенно стабилизируется.

- Ситуация для нас главное не ухудшается. Мы надеемся, что она будет стабилизироваться. Ряд предприятий уже увеличивает нормы отпуска. Сейчас особые меры принимаются на федеральных трассах, чтобы запасы топлива позволяли заправляться как можно большему количеству автомобилей, - отметил глава региона.

Он уточнил, что по бензину АИ-92 многие компании уже увеличили лимиты с 30 до 40–60 литров на автомобиль. Кроме того, по его просьбе на отдельных АЗС разрешили заправлять бензин в металлические канистры, но только водителям, приехавшим на собственном автомобиле.

- Если действует лимит в 30 литров, можно залить 10 литров в бак и еще 20 литров - в канистру. Главное - приехать на машине, а не просто принести канистру, - пояснил Дрозденко.

Ситуация с топливом на Петербургской бирже

Тем временем с 21 июля меняются и правила торговли топливом на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Теперь покупать бензин смогут только конечные потребители. Каждому участнику придется подтвердить, что топливо приобретается для собственных нужд, а не для перепродажи. Таким способом рассчитывают сократить число посредников и снизить возможности для спекуляций.

Биржевые цены при этом остаются высокими. Бензин АИ-92 подорожал до 71,79 тысячи рублей за тонну, АИ-95 - до 76,38 тысячи рублей. Дизель также продолжил рост, достигнув 74,71 тысячи рублей за тонну. Исключением стал топочный мазут, который за неделю, наоборот, заметно подешевел.

Что делают власти

Дополнительные меры приняли и областные власти. Александр Дрозденко поручил сократить расход топлива служебным транспортом правительства - чиновники теперь заправляют автомобили на общих основаниях. Одновременно власти опровергли слухи о возможном введении QR-кодов, талонов или отпуска бензина по номеру автомобиля, подчеркнув, что подобных ограничений вводить не планируется.

Пока власти не говорят о дефиците топлива, однако признают, что рынок остается напряженным. Главная задача сейчас - сохранить стабильные поставки, не допустить ажиотажного спроса и постепенно вернуть работу автозаправочных станций в привычный режим.

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