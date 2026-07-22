При личном досмотре в рюкзаке обнаружили самодельную бомбу. Фото: пресс-служба метрополитена СПб

Стали известны новые подробности задержания студента с бомбой в метро Петербурга. Как рассказали в пресс-службе городской подземки, предотвратить трагедию удалось благодаря наблюдательности сотрудников метрополитена и строгим правилам.

- Сотрудники транспортной безопасности заметили подозрительного пассажира и пригласили его на досмотр. В его рюкзаке оказалось самодельное взрывное устройство. На место вызвали взрывотехников и полицию, - говорится в сообщении.

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Задержанным оказался 21-летний студент. По версии ФСБ, его завербовали украинские спецслужбы. Он планировал теракт против сотрудника оборонного предприятия. Парень уже прошел через турникет, но инспекторы вовремя его остановили.

Сотрудники сработали четко – они обнаружили опасный предмет и оперативно передали задержанного полицейским. Пассажиры метро не пострадали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и возможных соучастников.

Мать задержанного – известный в Петербурге врач-остеопат, она ведет курсы и часто выступает в СМИ. В начале июля она обратилась за помощью к волонтерам – ее сын пропал. Спустя несколько дней он нашелся, но уже в суде. Оказалось, все это время он собирал самодельные бомбы и готовился к нескольким заданиям от СБУ. При этом юноша ни в чем не нуждался – подробней о личности студента ИТМО, который свернул не туда, «КП-Петербург» писала ранее.

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