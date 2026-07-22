Завершены поиски пары, пропавшей во время сплава на байдарках на Ладоге

Было предположение, что штормовой ветер мог унести их в Карелию. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Тела супружеской пары, которые пропали в Ладожском озере 19 июля, нашли спустя три дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Напомним, группа из 14 человек отправилась в сплав на байдарках по реке Тихая в Приозерске. Внезапно поднялся ветер и вынес их в акваторию Ладоги. 12 туристов, включая пятерых детей, спасли сразу. Их распределили по населенным пунктам Приозерского района, откуда они потом вернулись по домам. Однако поиски пары затянулись.

Было даже предположение, что штормовой ветер мог унести их в Карелию, что значительно усложнило бы поиски. Спасатели не натыкались даже на сами байдарки – это могло бы дать наводку.

- Тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля, нашли. К работе был привлечен отряд Аварийно-спасательной службы Ленобласти из Приозерска, - отчитались спасатели.

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