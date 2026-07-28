Виновника смертельного ДТП «под шариками» на Невском проспекте выпустили по УДО

Лихач сбил пятерых пешеходов. Двое из них - погибли. Фото: соцсети

Лихача на BMW «под шариками», осужденного за смертельное ДТП в центре Петербурга, освободили условно-досрочно. Как сообщили «КП-Петербург» в Объединенной пресс-службе судов Ленинградской области, решение суда вступило в силу 28 июля.

- Ленинградский областной суд принял соответствующее решение 9 июля 2026 года, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе судов.

Напомним, трагедия произошла 24 февраля 2019 года. 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов, управляя черным BMW X6, на высокой скорости столкнулся с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia у дома по Невскому проспекту, после чего иномарка вылетела на тротуар. Под колесами внедорожника оказались пять пешеходов, двое из которых - 39-летняя жительница Москвы и гражданин США - скончались на месте. Еще трое пострадавших с тяжелыми травмами были госпитализированы.

В ходе следствия выяснилось, что Касымов сел за руль, будучи лишенным водительских прав (их отобрали еще в ноябре 2018 года) и находясь в состоянии наркотического опьянения. Медицинская экспертиза обнаружила в его крови следы запрещенных веществ. Сам водитель объяснял произошедшее тем, что надышался «веселящим газом» из шариков в барах на Думской улице - «вот меня и выключило», - заявил он следователям.

В марте 2020 года Куйбышевский районный суд признал Касымова виновным. Примечательно, что гособвинение запрашивало для него 6 лет лишения свободы, однако судья назначила более суровое наказание - 8,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, реальный срок отбывания составил 7,5 лет.

Кстати, еще до суда, в августе 2019 года, Касымова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Однако в марте 2020 года суд вынес приговор.

Отбывая наказание, Касымов неоднократно пытался добиться смягчения условий. Первое ходатайство он подал в конце 2021 года - суд отказал. Вторая попытка была в ноябре 2022 года: тогда Касымова поддержала даже администрация колонии, но Колпинский районный суд вновь отказал. В феврале 2023 года он просил перевести его в колонию-поселение, аргументируя это тем, что так сможет заработать деньги на возмещение ущерба потерпевшим, - и снова получил отказ.

В январе 2023 года Невский районный суд обязал Касымова выплатить одной из пострадавших 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации за лечение.

На протяжении всего процесса потерпевшие оставались недовольны действиями осужденного. Они отмечали, что выплаты за моральный вред приходили нерегулярно и не покрывали даже расходы на лекарства. Самое главное - извинений от Касымова они так и не услышали.

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