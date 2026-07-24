Петербуржцы начали замечать в небе странные столбы. Фото: Регина МАРИНЕЦ.

После ночной атаки украинских беспилотников воздух в Петербурге оказался сильно загрязнен. Об этом сообщает мониторинговый сервис AccuWeather. По данным сервиса, качество воздуха резко ухудшилось, а индекс загрязнений достиг 83 AQI.

- Загрязнение воздуха достигло высокого уровня, он является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице, - предупреждают мониторинговые службы.

Качество воздуха заметно стало хуже. Фото: accuweather.com

Основные компоненты, вызывающие загрязнение воздуха, включают в себя твердые частицы, оксиды азота, оксиды серы и другие вредные вещества. Эти вещества могут проникать в легкие и вызывать различные респираторные заболевания, такие как астма, хронический бронхит и другие.

Напомним, ночью 24 июля на Петербург и Ленобласть обрушилась атака вражеских беспилотников. В результате были поражены три склада Wildberries – два в Петербурге и один в Ленобласти.

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