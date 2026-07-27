Всего они получили 356 предложений. Фото: Ленинградский зоопарк

Сотрудники Ленинградского зоопарка вместе с петербуржцами выбрали имена для двух молодых двугорбых верблюдиц. Они приехали в Петербург в начале июля и быстро освоились на новом месте.

Хотя верблюдицам уже около двух лет, имен у них не было, поэтому сотрудники обратились к горожанам с просьбой помочь выбрать имена. С 13 июля у вольера верблюдов поставили специальную коробку, куда каждый желающий мог опустить записку со своим вариантом.

Верблюдицы из Ленинградского зоопарка Лира и Вега Видео: Ленинградский зоопарк

Фантазия посетителей удивила работников зоопарка – всего они получили 356 предложений. После отбора в шорт-лист попали 72 имени, связанных с космосом и астрономией. Среди самых популярных вариантов оказались Кассиопея, Лира, Андромеда, Вега и Дева.

- Выбрать два имени из такого количества было непросто. Сотрудники отдела «Копытные и мелкие животные» посовещались, понаблюдали за характером верблюдиц и определились. Теперь их зовут Лира и Вега, - признались в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Победителей конкурса оказалось двое – они первыми предложили выбранные варианты. С ними уже связались. В зоопарке поблагодарили всех, кто участвовал в конкурсе, придумывал и предлагал свои варианты.

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