Луну Феннер выписали из клиники после операции в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Девочка «с маской Бэтмена» уже покинула клинику, где оставалась на восстановлении после финальной операции, сообщила «КП-Петербург» семья Луны Феннер. Напомним, прошло больше двух месяцев с тех пор, как маленькая пациентка прилетела из Майами в Петербург ради решающей операции по удалению рубцов и остатков невуса. Все это время семилетней Луне, по сути, «выращивали» на лице новую кожу с помощью специальных расширителей, которые растягивали здоровые участки для получения нужного количества излишков.

22 июля малышку прооперировали. Операция длилась больше 6 часов – врачи ювелирным образом полностью заменили все проблемные участки новой, здоровой кожей.

Девочка "с маской Бэтмена" впервые касается своей кожи после операции

1,5 миллиона рублей на финальную операцию собрали россияне - американские фонды отказались помогать семье. Фото: хирург Ольга Филиппова

Но первые дни у маленькой пациентки не было возможности оценить результат и старания врачей – почти все ее лицо перебинтовано, включая глазик. И вот накануне, после очередных перевязок Луне дали прикоснуться к своему личику. Момент выдался по-настоящему трогательным – мама Луны Кэрол поделилась видео в соцсетях. Девочка не могла перестать двигать пальчиком по новым участкам кожи: «Какие они гладкие, нежные…». Луна словно не могла поверить, что наконец-то вместе жестких, похожих на панцирь рубцов она ощущает на лице здоровую, детскую кожу.

- Очень хорошо, - не сводя глаз со своего отражения и будто бы опасаясь, что ей все это снится, прошептала Луна.

Луна уже не раз заявляла, что останется жить в России! Фото: соцсети семьи Феннер

Все предыдущие визиты в Северную столицу малышка не могла себя узнать в зеркале и плакала, каждый раз видя все больше здоровых участков: «Мама, я теперь правда такая красивая?».

Что же будет с девчушкой, которой с самого рождения приходится бороться за свое здоровье и красоту, когда она увидит в зеркале финальный результат? Снять маску и показать всему миру результаты в клинике планировали уже во вторник, 28 июля, однако накануне стало известно о переносе официальной пресс-конференции на август. Врачи хотят дать чуть больше времени на восстановление кожи, чтобы результат точно всех впечатлил.

Семья снимает квартиру недалеко от клиники. Фото: предоставлено "КП"

Но за состояние малышки можно не переживать – чувствует она себя хорошо, а настроение, как всегда, боевое. Она даже начала уже пританцовывать!

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Окружила себя иконами и танцует: Врачи показали, как девочка с маской Бэтмена приходит в себя после финальной операции в Петербурге

Девочку с маской Бэтмена выпишут из клиники после операции 25 июля (подробности)

На лице улыбка, на бинтах - сердечки: Девочка с маской Бэтмена готовится к финальной операции в России

Финальный результат лечения девочки с маской Бэтмена покажут 28 июля (подробности)