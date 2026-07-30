Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов России

Дурову* грозит пожизненное заключение. Фото: соцсети Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова* включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности.

- Администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовали украинские спецслужбы, террористы и экстремисты. Через них координировали диверсии, теракты и массовые убийства в России, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Дурову* грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей либо пожизненное заключение. Ранее ФСБ сообщала, что через Telegram в России совершено более 150 тысяч преступлений. Среди них - теракт в «Крокус Сити Холле», убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, девяти военных, включая генерала Игоря Кириллова, взрывы и поджоги военкоматов.

За несколько лет спецслужбы предотвратили 475 терактов, в том числе 61 массовое убийство подростками в школах. Также зафиксировано около 700 угроз членам семей военных. Роскомнадзор более 150 тысяч раз требовал от команды Дурова удалить запрещенный контент, но требования проигнорировали.

Дуров* находится за пределами России.

* Находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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