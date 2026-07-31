«Волнуюсь так, что придется выпить флакон валерьянки»: Эдита Пьеха пообещала вернуться на сцену в честь своего 90-летия

Эдита Пьеха призналась, что хочет вернуться на сцену в 90 лет и планирует юбилейный концерт. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы Эдита Пьеха ведет уединенный образ жизни. Она редко покидает свой особняк под Петербургом, живет с двумя подругами-помощницами, смотрит кино и иногда принимает гостей из узкого круга близких людей. Но планы у артистки – грандиозные. Как стало известно «КП-Петербург», Эдита Станиславовна мечтает отметить 90-летний юбилей (в 2027 году) большим концертом. Он может пройти в БКЗ «Октябрьский». По ее словам, Комитет по культуре Петербурга готов поддержать это событие.

- Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену - это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки, - поделилась планами Эдита Станиславовна.

Певица поделилась, что желание выступить на ее юбилейном концерте уже высказали Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк (с которым Пьеха пела дуэтом), дочь артистки Илона Броневицкая и ее внук Стас Пьеха. Близкие Эдиты Станиславовны сейчас заняты организацией мероприятия.

Эдита Пьеха с дочерью Илоной Броневицкой и внуком Стасом Пьехой. Артистка мечтает вновь выйти на сцену в таком составе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

А пока, в честь 89-летия артистки, которое она отмечает 31 июля, по просьбе «КП-Петербург» один из ее близких друзей - доктор, советник председателя ЗакСа Петербурга Александр Егоров - задал ей несколько вопросов:

- Вы никогда не скрывали свой возраст. Со сцены всегда говорили о нем и о ваших внуках. Сегодня вы так же решительны?

- Конечно! А что скрывать?

- И сколько лет вам исполнится 31 июля 2026 года?

- Много, не помню!

«Фашисты, не стесняясь, расстреливали шахтеров»

- До девяти лет вы жили с родителями во Франции. Что вы помните из детства?

- Война... Это грустные воспоминания: бомбежки, расстрелы. Там фашисты, не стесняясь, расстреливали невинных шахтеров. Дети запоминают такое надолго и крепко.

- Давайте поговорим о другом времени. Какими были первые впечатления после приезда на учебу в СССР, в Ленинград?

- Я не умела говорить по-русски, и это было очень и очень трудно воспринимать. Я, как в немом кино: наслаждалась красотой этого города.

- А правда ли, что русский язык вы учили по «Капиталу» Карла Маркса?

- Да. На первом курсе как раз политэкономия капитализма была. Приходилось по «Капиталу» изучать ответы на все экзаменационные вопросы. Днем и ночью все это наизусть зубрила.

Иосиф Кобзон и Эдита Пьеха. Фотографии предоставлены из личного архива певца Иосифа Кобзона. 1991-1995 годы.

- Вы учились на философском факультете Ленинградского университета, а в итоге выбрали музыку. Сложным для вас был этот выбор?

- Нет. Я училась на отделении психологии и одновременно пела в хоре польских студентов, которых в Ленинграде в разных вузах было достаточно. И так нежданно-негаданно попала на сцену. И в Новый год… какой это был год? 56-й, наверное… я пела в Большом зале Консерватории для преподавателей и аспирантов. Я была в лыжных ботинках, у меня не было выходной обуви и платья концертного, но приняли меня здорово.

- В СССР вас знали все. Какие были плюсы и минусы такой всесоюзной славы?

- Я не умела коллекционировать доходы от своей популярности. Я была хорошо воспитана французской школой. Мое детство прошло в очень строгом в смысле дисциплины режиме. И когда приходила в магазин, я говорила: «Простите, а почем вот это мясо?» А мне: «Ой! Эдита Пьеха». - «Как вы меня узнали?» - «По голосу».

- У вас всегда был свой стиль. Вы уделяли большое внимание своему гардеробу…

- Простите, вас перебью. У меня не было стиля - у меня была потребность самовыражения, а выражаться я любила только красиво. Это мне внушала мама, что все надо делать красиво. Так что я с этими залежами понятий о культуре, о том, чтобы быть не дешевкой, вышла на сцену.

- Ваши сценические платья теперь хранятся в Эрмитаже. Кто и как создавал ваши костюмы?

- Поначалу у меня не было ничего. Я вам говорю: ботинки лыжные - это все, что я могла себе позволить на стипендию. Какая-то юбчонка, которую мама перелицевала из старой юбки - это был багаж Эдиты Пьехи. Какая-то кофта вязаная, которую мама вязала, чтобы я в России не замерзала. А Вячеслав Зайцев (художник-модельер. - Прим. ред.) появился позже, когда Пьеха зазвенела по телевизору. В общем, не жалуюсь. Не могу сказать, что кто-то меня раскручивал. Сначала был Зайцев, потом Нонна Меликова - ленинградский модельер. Но я и сама не лишена правильного вкуса и принимала только то, что мне нравилось. Для меня всегда главный цвет был белый. Это самое главное платье. Возможно, потому что у меня не было свадебного платья. Я таким образом хотела отомстить судьбе за отсутствие белого свадебного платья. Черный цвет отсутствовал, так как для меня это был траур. И ни одного концертного платья черного цвета нет.

В Эрмитаже платья Эдиты Станиславовны хранятся в музейном фонде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Гагарин меня спас»

- Вы встречались со многими выдающимися людьми своего времени, например, Юрием Гагариным, Владимиром Высоцким, лидерами нашей страны. Кто из них оставил самые яркие впечатления?

- Ну, конечно, Гагарин. Мы играли в футбол: ЦК комсомола устраивал в Переделкино матчи - артисты, какие-то знаменитости, космонавты. И мы играли. Я так разволновалась, разбежалась и подвернула ногу. Упала. Подбежал Гагарин, взял меня на руки и понес в медпункт. Представляете, какая честь для меня! Сейчас я это понимаю, а тогда не понимала, но была благодарна, потому что было больно. Он был такой смелый: меньше меня ростом и взял такой серьезный для него груз. Он меня спас.

Эдита Пьеха несколько раз виделась с Юрием Гагариным. Певица признается, что муж ревновал ее к космонавту. Фото: архив Эдиты Пьехи

- Эдита Станиславовна, вы всегда с большим теплом вспоминаете своего первого мужа Александра Броневицкого, но никогда не скрывали непростых отношений с ним.

- Он был очень талантливым человеком: создал первый вокально-инструментальный ансамбль в Советском Союзе - ансамбль «Дружба», открыл артистку эстрады после Шульженко. Публика меня полюбила. Сама Клавдия Ивановна сказала: «Я была знаменитостью, теперь передаю эстафету вам». Я навещала ее с цветами дома.

- Ваш внук Станислав Пьеха тоже стал артистом. Вы участвовали в его выборе профессии?

- Он с детства ездил со мной на гастроли. Я его вызывала на сцену. Мы с ним какой-то куплет пели вместе, он интервью давал со сцены. Очень смелый мальчишка тогда уже был.

Эдита Пьеха помогала внуку с первыми шагами на большой сцене. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

- Вы больше 70 лет живете в городе на Неве, стали настоящей ленинградкой, почетным гражданином Петербурга. Вы могли уехать в Москву, за границу, но остались здесь. Почему?

- Заколдовал меня этот город. Я очень много бродила по улицам пешком, особенно в белые ночи. Наслаждалась. Я же провинциалка, из шахтерской глубинки. Наслаждалась красотой, архитектурой, домами - меня все волновало. И я повенчалась с этим городом.

- Спасибо за такой ответ.

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