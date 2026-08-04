«Ответят перед Богом и законом»: Мама мальчика, которого раздавило воротами в Петербурге, впервые отреагировала на травлю в Сети

Мама 7-летнего мальчика, убитого воротами в Петербурге, опубликовала открытое обращение после трагедии. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Мама семилетнего мальчика, голову которого раздавило воротами во дворе дома №27 на Коломенской улице, впервые прокомментировала трагедию и высказалась о том, кто ответственен за гибель ребенка. Фактически это открытое обращение родителя к органам, соседям и к своему сыну. По просьбе женщины, «КП-Петербург» публикует его полностью без изменений:

- 30 июня моему сыночку Малику исполнилось 7 лет. Эти 7 лет принесли в мою жизнь самые счастливые, наполненные радостью и гордостью годы. Но 22 июля 2026 года стало для нашей семьи роковым днем. Сейчас мне невыносимо тяжело, дом стал пустым, а улицы – безжизненными. Это страшное испытание, и я не знаю, за что Всевышний так жестоко наказал нас. Я лишь очень надеюсь, что те, по чьей халатности и невнимательности случилась эта трагедия – те, кто оставляет опасные щели в ограждениях, и тот, кто бездумно нажал на пульт ворот, не убедившись в безопасности ребенка, – ответят за содеянное перед Богом и законом. Малик, я очень люблю тебя, и эта пустота без тебя никогда не заполнится…

Напомним, Малик жил в соседнем доме и знал назубок местные дворы. Этим летом он окончил детсад и готовился к первому классу. Парень обожал футбол и гонял мяч со сверстниками на нескольких площадках, в том числе во дворе дома №27 на Коломенской. Попасть туда посторонним было сложно – все ворота и калитки закрыты, а ключи есть только у местных жителей. И это при том, что в самом дворе находилась открытая для всех желающих спортивная площадка от районной администрации с правилами посещения и часами работы. Поэтому дети, если им не открывали взрослые, шли на хитрость и протискивались во двор через арку с воротами, где между стеной и стальным прутом было немного пространства. Именно там и застрял Малик в роковую среду, 22 июля.

Парень пролазил через прут, но в этот момент ворота дернулись и начали открываться – оказалось, их привел в движения местный житель, безработный 49-летний мужчина. Позже он признался на допросе, что нажал на кнопку от ворот, сидя в своем «Пежо», и даже не заглянул в арку, чтобы убедиться, есть ли там какие-то помехи. От испуга Малик замешкался и не смог вытащить себя обратно на улицу – его голову прижало между прутом и стеной. Что было дальше – попало на глаза маленьких детей, друзей парнишки. Почти весь проем тут же окрасился в красный. Никто из взрослых не успел помочь ребенку, а сам водитель пару минут сидел в машине, замешкался, пока на него не накричал дворник.

Здесь перелазил мальчик сквозь ворота. В отличие от современных аналогов, они не среагировали на помеху и не остановились. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Через несколько дней Малик скончался в больнице от тяжелейших травм. По факту трагедии возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. Водителю грозит до двух лет колонии. Но параллельно с этим следователи, прокуратура и жилищная инспекция разбираются, законно ли вообще установлены и закрыты от всех эти ворота. По данным «КП-Петербург», если нарушения подтвердятся, то после завершения всех экспертиз в рамках уголовного дела, опасную конструкцию демонтируют.

- Возмущает отношение некоторых жителей дома, которые писали в соцсетях комментарии в духе: «нечего сюда ходить» и «это будет вам урокам», - рассказали «КП-Петербург» близкие семьи Малика. - В уме не укладываются, как взрослый человек может такое писать! Непонятно и то, почему стихийный мемориал с цветами и игрушками в память о ребенке постоянно убирают.

Близкие добавляют, что во дворе, где жил Малик, совсем иная ситуация. Его мама давно изменила работу калитки так, что она открывается спустя три гудка, если на домофон никто не отреагировал. Это сделано для того, чтобы дети беспрепятственно могли гулять там. Родные погибшего ребенка надеются, что больше подобных трагедий не произойдет и дворы в центре Петербурга будут безопасными.

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