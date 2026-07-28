Эти ворота убили мальчика. Фото: источник "КП-Петербург"

О трагедии у дома №27 на Коломенской улице напоминает темное пятно на асфальте на тротуаре и пара плюшевых мишек с машинкой, лежащих у черных ворот в арке. В четверг, 23 июля, там получил страшные травмы семилетний мальчуган по имени Миша (имя изменено. – Прим.ред.). Парень только-только закончил детсад и на каникулах часто бегал играть на футбольную площадку в закрытый двор. В тот роковой день он устал ждать взрослых, которые открыли бы калитку, и попытался пройти сам – протиснулся в отверстие между стальным прутом ограждения и стеной, но застрял. Буквально через пару минут ворота неожиданно начали открываться. Миша оказался в смертельной ловушке и закричал. Сбежались очевидцы, но никто не смог остановить ворота. Рамки отворились и голову ребенка раздавило.

«Летел во двор счастливый…»

Все произошло на глазах друзей парня – его сверстников.

- Мой сын видел, как Миша истекает кровью. Он очень любил футбол. Шел играть во двор во вратарских перчатках, а не пачкать углы. Летел туда счастливый, но… Водитель, открывший эти ворота, не видел ребенка. Он даже ничего не сделал, чтобы его спасти. Не выходил из машины в течение 3-4 минут! – делится в соцсетях подруга семьи погибшего мальчика Анжела.

Как стало известно «КП-Петербург» от источника, водителем «Пежо», открывшим ворота, оказался безработный 49-летний местный житель. Мужчина признался на допросе, что был неосмотрителен:

- Я сел в свое авто и нажал кнопку открытия ворот, когда они еще не были в поле моего зрения. Выезжал из арки и увидел пострадавшего ребенка. Его голову зажало между стеной и воротами. Позвонил в 112 и ждал сотрудников скорой и полиции.

По словам очевидцев, место происшествия в первые минуты после трагедии было залито кровью ребенка. Фото: Маргарита СУРИНА.

Травмы, полученные Мишей, оказались чудовищными: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом основания черепа. Когда ворота закрыли и мальчика освободили, он умирал на асфальте в большой луже крови. Его госпитализировали в реанимацию, сделали трепанацию, но спасти не смогли.

Чье имущество?

Уже почти неделю друзья семьи спорят с местными жителями о правомерности установки ворот во двор. Как рассказали «КП-Петербург» жильцы Коломенской, всего на территорию двора можно попасть через три арки, и все из них закрыты. Ключи – только у собственников и арендаторов. Сделано так, чтобы во дворе не парковались посторонние и не шастали маргиналы. Спецслужбам открывали по мере необходимости.

Семью погибшего Миши возмущает, что на футбольной площадке во дворе установлена официальная табличка от администрации Центрального района о правилах эксплуатации. Там даже обозначены часы посещения для всех желающих: с 8:00 до 22:00. То есть, эта площадка все-таки общедоступная. Так почему бы не установить вместо ворот хотя бы шлагбаумы? От машин защита, а для людей – свободный проход.

Кадр из фильма «Зеленые цепочки» производства киностудии «Ленфильм», где видна та самая арка на Коломенской улице.

Сам дом – доходный, построен в 1907-1908 годах. Его фасад, в том числе ворота, даже попадали в несколько картин «Ленфильма». Например, в «Зеленых цепочках» 1970 года за режиссерством Григория Аронова. Судя по кадрам, еще тогда в арке были установлены похожие черные ворота. Просто, вероятно, не автоматизированные.

- Если ворота прикреплены к фасаду и установлены к арке, то это априори имущество общего пользования, а не только жильцов, – объясняет «КП-Петербург» руководитель департамента «ЖКХ Контроль» в Петербурге Алла Бредец. – Если там расположена общая детская площадка и это земли общего назначения, то туда могут попасть любой человек. В идеале можно было бы получить в муниципалитете код или ключ от калитки на этих воротах. И ходить и не дожидаться открытия ворот. Здесь, получается, уже ответственность родителей, что не проконтролировали, что их ребенок ходит на закрытую территорию.

В профильных комитетах Смольного и районной администрации не смогли оперативно прояснить, с нарушением или нет установлены ворота во двор. В пресс-службе Государственной жилищной инспекции Петербурга пообещали взять ситуацию на контроль и выяснить подробности у УК. Тем временем за проверку содержания и обслуживания конструкции взялась прокуратура Центрального района. Если ворота незаконны, их демонтируют.

- Нарушения точно есть, идет разбирательство. Но не в воротах дело, - уточнил источник «КП-Петербург».

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Водитель находится в статусе подозреваемого, ему грозит до двух лет лишения свободы. Следователи проводят комплекс экспертиз. Направлений работ три: проверят и родителей, и устройство ворот, и вину самого владельца «Пежо».

Мнение эксперта

У трагедии есть минимум три причины, уверен автоэксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов:

- Во-первых, ребенок находился на улице без присмотра, - рассказал «КП-Петербург» Попов. – Во-вторых, техническое устройство открытия ворот не предполагает блокировку, если в зоне действия находится препятствие. А это должно быть. Вспомним вертушку в любом торговом центре. Как только ты потрогаешь дверь, она сразу остановится. Такая же система должна быть и у ворот во дворе. Тот, кто устанавливал ворота, сэкономил. Третье, человек, который открывал ворота с брелока, делал это, не глядя. Он не контролировал опасное техническое устройство.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max