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28 июля 2026 12:36

«Бежал играть в футбол»: Что известно и кто виноват в смерти 7-летнего мальчика, зажатого воротами во дворе дома в Петербургефото

Прокуратура проверит законность установки ворот у дома в Петербурге, где мальчику раздавило голову
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Эти ворота убили мальчика. Фото: источник "КП-Петербург"

Эти ворота убили мальчика. Фото: источник "КП-Петербург"

О трагедии у дома №27 на Коломенской улице напоминает темное пятно на асфальте на тротуаре и пара плюшевых мишек с машинкой, лежащих у черных ворот в арке. В четверг, 23 июля, там получил страшные травмы семилетний мальчуган по имени Миша (имя изменено. – Прим.ред.). Парень только-только закончил детсад и на каникулах часто бегал играть на футбольную площадку в закрытый двор. В тот роковой день он устал ждать взрослых, которые открыли бы калитку, и попытался пройти сам – протиснулся в отверстие между стальным прутом ограждения и стеной, но застрял. Буквально через пару минут ворота неожиданно начали открываться. Миша оказался в смертельной ловушке и закричал. Сбежались очевидцы, но никто не смог остановить ворота. Рамки отворились и голову ребенка раздавило.

«Летел во двор счастливый…»

Все произошло на глазах друзей парня – его сверстников.

- Мой сын видел, как Миша истекает кровью. Он очень любил футбол. Шел играть во двор во вратарских перчатках, а не пачкать углы. Летел туда счастливый, но… Водитель, открывший эти ворота, не видел ребенка. Он даже ничего не сделал, чтобы его спасти. Не выходил из машины в течение 3-4 минут! – делится в соцсетях подруга семьи погибшего мальчика Анжела.

Как стало известно «КП-Петербург» от источника, водителем «Пежо», открывшим ворота, оказался безработный 49-летний местный житель. Мужчина признался на допросе, что был неосмотрителен:

- Я сел в свое авто и нажал кнопку открытия ворот, когда они еще не были в поле моего зрения. Выезжал из арки и увидел пострадавшего ребенка. Его голову зажало между стеной и воротами. Позвонил в 112 и ждал сотрудников скорой и полиции.

По словам очевидцев, место происшествия в первые минуты после трагедии было залито кровью ребенка.

По словам очевидцев, место происшествия в первые минуты после трагедии было залито кровью ребенка.

Фото: Маргарита СУРИНА.

Травмы, полученные Мишей, оказались чудовищными: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом основания черепа. Когда ворота закрыли и мальчика освободили, он умирал на асфальте в большой луже крови. Его госпитализировали в реанимацию, сделали трепанацию, но спасти не смогли.

Чье имущество?

Уже почти неделю друзья семьи спорят с местными жителями о правомерности установки ворот во двор. Как рассказали «КП-Петербург» жильцы Коломенской, всего на территорию двора можно попасть через три арки, и все из них закрыты. Ключи – только у собственников и арендаторов. Сделано так, чтобы во дворе не парковались посторонние и не шастали маргиналы. Спецслужбам открывали по мере необходимости.

Семью погибшего Миши возмущает, что на футбольной площадке во дворе установлена официальная табличка от администрации Центрального района о правилах эксплуатации. Там даже обозначены часы посещения для всех желающих: с 8:00 до 22:00. То есть, эта площадка все-таки общедоступная. Так почему бы не установить вместо ворот хотя бы шлагбаумы? От машин защита, а для людей – свободный проход.

Кадр из фильма «Зеленые цепочки» производства киностудии «Ленфильм», где видна та самая арка на Коломенской улице.

Кадр из фильма «Зеленые цепочки» производства киностудии «Ленфильм», где видна та самая арка на Коломенской улице.

Сам дом – доходный, построен в 1907-1908 годах. Его фасад, в том числе ворота, даже попадали в несколько картин «Ленфильма». Например, в «Зеленых цепочках» 1970 года за режиссерством Григория Аронова. Судя по кадрам, еще тогда в арке были установлены похожие черные ворота. Просто, вероятно, не автоматизированные.

- Если ворота прикреплены к фасаду и установлены к арке, то это априори имущество общего пользования, а не только жильцов, – объясняет «КП-Петербург» руководитель департамента «ЖКХ Контроль» в Петербурге Алла Бредец. – Если там расположена общая детская площадка и это земли общего назначения, то туда могут попасть любой человек. В идеале можно было бы получить в муниципалитете код или ключ от калитки на этих воротах. И ходить и не дожидаться открытия ворот. Здесь, получается, уже ответственность родителей, что не проконтролировали, что их ребенок ходит на закрытую территорию.

В профильных комитетах Смольного и районной администрации не смогли оперативно прояснить, с нарушением или нет установлены ворота во двор. В пресс-службе Государственной жилищной инспекции Петербурга пообещали взять ситуацию на контроль и выяснить подробности у УК. Тем временем за проверку содержания и обслуживания конструкции взялась прокуратура Центрального района. Если ворота незаконны, их демонтируют.

- Нарушения точно есть, идет разбирательство. Но не в воротах дело, - уточнил источник «КП-Петербург».

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Водитель находится в статусе подозреваемого, ему грозит до двух лет лишения свободы. Следователи проводят комплекс экспертиз. Направлений работ три: проверят и родителей, и устройство ворот, и вину самого владельца «Пежо».

Мнение эксперта

У трагедии есть минимум три причины, уверен автоэксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов:

- Во-первых, ребенок находился на улице без присмотра, - рассказал «КП-Петербург» Попов. – Во-вторых, техническое устройство открытия ворот не предполагает блокировку, если в зоне действия находится препятствие. А это должно быть. Вспомним вертушку в любом торговом центре. Как только ты потрогаешь дверь, она сразу остановится. Такая же система должна быть и у ворот во дворе. Тот, кто устанавливал ворота, сэкономил. Третье, человек, который открывал ворота с брелока, делал это, не глядя. Он не контролировал опасное техническое устройство.

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