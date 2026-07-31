Названы возможные сроки строительства выхода из станции метро «Театральная» на площади Темирканова

Выход из "Театральной" появится на площади Темирканова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смольный определился с местом для выхода из многострадальной станции метро «Театральная». Губернатор Александр Беглов сообщил, что вестибюль подземки построят на площади имени Юрия Темирканова, чуть в стороне от изначальной точки возле Мариинского театра.

- Строительство в центре города - сложная задача. Нужно сделать наклонный ход и спуститься на глубину более 65 метров, не повредив здания. Сначала делали предпроектные проработки, просчитывали варианты и стоимость. Сейчас выбран оптимальный вариант, и специалисты переходят к проектированию, - рассказал Беглов.

Станция будет востребована у жителей Коломны и горожан, которые посещают Мариинский театр, Новую Голландию и другие культурные объекты, а также студентов консерватории и университета Лесгафта.

Напомним, станция «Театральная» Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии была построена два года назад, но не получила выхода из-за того, что не была определена точка. Изначально вестибюль станции планировался у Мариинки, потом его хотели перенести в сквер возле консерватории. Еще одна точка – Дом быта, для этого здание пришлось бы снести. Другой предложение – недействующий бассейн института Лесгафта. Но в последний момент выход перенесли на свободный от строений пятачок возле улицы Декабристов. Ранее на заседании правительства Петербурга был озвучен план начать проектирование выхода до конца 2026 года.

Как сообщил «КП-Петербург» транспортный инженер, автор проекта «Человек метро» Дмитрий Графов, по самому оптимистичному прогнозу выход может появиться через четыре года.

- Станция стоит построенная уже второй год. Поезда мимо проезжают, потрачены десятки миллиардов рублей, колоссальный труд метростроителей, - говорит эксперт. - На мой взгляд, найдено удачное место, которое в полной мере отражает потребности города. Тут есть пространство для стройки, ничего сносить не требуется. Можно безопасно возвести стартовый котлован для тоннелепроходческого комплекса.

По словам Графова, весь объем работ (подготовка котлована, монтаж тоннелепроходческого комплекса, проходка коридора, обустройство вестибюля, кассовой зоны и т.п.) можно завершить за два с половиной года. Еще почти столько же нужно на разработку и защиту проекта.

- Осторожный прогноз - два года на проектирование с учетом прохождения всех экспертиз и два года на стройку. Мы получаем примерную цифру в четыре года, - отметил эксперт.

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