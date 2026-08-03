Второй небоскреб в Лахте получил положительное заключение госэкспертизы

Башни построят к 2033 году. Фото: Kettle Collective

Проект нового небоскреба в Лахте получили положительное заключение государственной экспертизы. Такие данные содержатся в Едином государственном реестре заключений экспертизы.

- Многофункциональный современный комплекс «Лахта Центр 2», расположенный в Приморском районе Санкт-Петербурга, Лахта (западнее многофункционального общественно-делового комплекса «Лахта-центр») получил положительное заключение, - говорится на сайте реестра.

Проект получил положительное заключение экспертизы. Фото: Скриншот.

Это означает, что у застройщика нет препятствий для начала работ. Как ранее рассказывала «КП-Петербург», в планах строительство в Лахте двух дополнительных башен высотой 555 и 703 метра. В высотках разместятся офисы, несколько ресторанов, музеи, спа-комплекс и смотровые площадки. Самой высокой будет именно «Лахта-2».

- Предполагается 138 надземных этажей и 3 подземных этажа, - говорится в описании объекта. - Здание состоит из 9 сегментов, каждый из которых состоит из 16 этажей с двух-трехуровневыми атриумами и общественными помещениями. Ранее сообщалось, что построить объекты хотят к 2033 году.

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