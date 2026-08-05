«Калитка теперь открыта»: После обращения матери мальчика, раздавленного воротами в Петербурге, вход во двор сделали свободным

Ворота во двор в Петербурге, где погиб 7-летний мальчик, обезопасили. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ворота в арке, ведущей во двор дома №27 на Коломенской улице, больше не закрывают. Об этом «КП-Петербург» рассказали родные и близкие погибшего 7-летнего мальчика Малика, голову которого раздавило металлической конструкцией. Напомним, 22 июля парень попытался пробраться во двор на футбольную площадку, залез в пространство между стеной и прутом, но в этот момент один из местных жителей открыл ворота. В итоге Малик в суете застрял там и получил критические травмы головы. Спустя две недели после трагедии вход во двор, где находится общедоступная спортплощадка, стал свободным. Место обезопасили.

- Калитку открыли. Кроме того, сбоку приварили дополнительные прутья, чтобы никто туда не лез, - рассказали «КП-Петербург» близкие семьи.

У стены появились новые прутья, их приварили на днях. Фото: предоставлено "КП"

Может быть, на решение коммунальщиков и местных жителей повлияло открытое обращение матери мальчика, опубликованное в «Комсомолке». В нем убитая горем женщина, в частности, винит в смерти ребенка водителя, который не убедился, есть ли в арке помеха, прежде чем открыть ворота. Также женщина назвала неправомерным решение жильцов дома закрыть двор и призвала не допускать таких ЧП в будущем.

На эту площадку пытался попасть парень. Она открыта для всех, вот только проблема в том, что сам двор - с какой-то стати был закрыт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не исключено, что ворота в итоге вообще целиком демонтируют, но пока говорить об этом рано. Источники «КП-Петербург» попросили дождаться окончания расследования дела, пока что необходимые экспертизы еще не готовы. Напомним, уголовное дело возбудили в отношении водителя по факту причинения смерти по неосторожности. Мужчине грозит до двух лет колонии.

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