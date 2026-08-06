«Бедная девочка»: Модель из Петербурга, которую убил турок на свидании, отпевали в белоснежном гробу в Белграде

Церемония прощания с петербурженкой, которую убил и запаковал в чемодан турок, прошла в Белграде. Фото: t.me/ljdgyysh

В Белграде простились с моделью из Петербурга Людмилой Турковой, которую убил турок. Траурная церемония состоялась на кладбище в городском районе Лешче и началась с отпевания. Для этого на место приехал православный батюшка. Белоснежный гроб с Людмилой находился в углублении мраморных плит. Рядом стояла фотография 27-летней модели. Несколько подруг Людмилы смогли лично посетить церемонию и поддержать ее маму, приехавшую в Белград. Девушки организовали прямую трансляцию для знакомых и всех, кто жертвовал деньги на организацию прощания и перевозку тела.

- Бедная девочка, господи, упокой ее душу, - стойко держались подруги на отпевании и почти не комментировали происходящее горе.

Православный батюшка отпевал модель. Фото: t.me/ljdgyysh

После этого трансляция прервалась. Ранее подруги Людмилы сообщали, что ее кремируют. На все действия (от покупки урны и перевозки праха до создания памятной таблички и покупки места в колумбарии) требуется около 8 тысяч евро. Предполагается, что поминки пройдут и в России, туда пригласят только близких девушки.

Напомним, Людмила поехала в Сербию на отдых. По словам подруг, она пропала 25 июля, перед этим уведомила их, что собирается сходить в клуб. Оказалось, там она познакомилась с 25-летний турком. Уже через два часа после этого он уговорил ее уединиться у него в съемной квартире в районе Борча. Наутро камеры видеонаблюдения на доме зафиксировали, как мужчина вытаскивает тело модели, упакованное в чемодан. Он скинул труп в канал Визель с густой растительностью, где через несколько дней его обнаружила поисковая полицейская собака.

Людмиле было 27 лет. Точно неизвестно, что произошло между ней и турком. Не исключено, что он просто больной маньяк. Фото: личные соцсети Людмилы

Убийцу задержали в аэропорту. Его отправили в СИЗО. При избрании меры пресечения мужчина не признал вину, несмотря на то, что засветился на многих камерах.

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