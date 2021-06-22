«Я встал на путь исправления»: «Стоматологический барон» обманул фонд ОМС на 11 миллионов рублей и продолжает лечить пациентов

Суд приговорил бизнесмена к условному сроку Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге десятки клиентов на протяжении пяти лет получали экстренную помощь в частных стоматологических клиниках. Обычное дело – вырвать ноющий зуб, подлечить кариес. И все бесплатно – по полису ОМС. Только вот сами эти клиенты никогда не были в этих медучреждениях и ничего не знали о них. Все лечение было лишь на бумагах! И судя по суммам оплаты услуг – стоматологи трудились на славу. За пять лет они с таких, ничего не подозревающих «черных душ» получили 11 миллионов рублей. Хитрую схему, если верить следствию, придумал 61-летний «стоматологический барон» Александр Рыдзевский. «КП» узнала, как ему удалось провернуть зубную аферу года и как даже после приговора суда он продолжает работать в своей сфере…

«ЗУБЫ ПОТЕРЯЛ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ»

В деле Александра Рыдзевского сейчас фигурируют сеть из пяти стоматологических клиник. Все они работают под разными юридическими адресами: ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», но под одним общим названием: «Пять звезд». Первую из клиники, как следует из открытых баз, бизнесмен зарегистрировал еще в 2007 году, остальные были открыты в 2012 и 2014 годах. Судя по отзывам на сервисе «Яндекс», клиенты покидали его стоматологии в смешанных чувствах.

Коммерсант, по версии следствия, обманул фонд ОМС на 11 миллионов рублей Фото: СОЦСЕТИ

- Ужасное место, врачи не профессионалы, главврач напоминает алкоголика. Не ходите туда ни в коем случае, - делятся клиенты одной из клиник. - Зубы потерял на второй день, никакой гарантии, отвратительно.

У других клиник нашлись и положительные отзывы. Среди негативных - лишь обвинения в желании заработать на льготных программах.

- Отец шел по квоте, ему 81 год. Он - инвалид, в любой момент может стать плохо, а его заставили платить. Отвратительное отношение к людям, - жалуется одна из горожанок. - И ведь это не бесплатная медицина, а за пенсионеров лечение в клинике оплачивает бюджет! Отвратительно, по пенсионной программе вымогают деньги, лечат очень больно. Грубияны - и врачи, и администраторы.

Правда, отзывы реальных людей самих сотрудников клиник, судя по всему, волновали меньше, чем тех, кто не знал о существовании этих врачей, но все равно платил за счет своего ОМС-страхования.

Уже через год после открытия последней клиники, как считает обвинение, бизнесмен начал свою мошенническую схему. Ключевую роль в этой афере кроме него, как считает следствие, сыграла Наталия Григорьян. В то время она работала директором филиала одной из страховых организаций Санкт-Петербурге. Благодаря этому она знала не только особенности расчетов со стоматологическими клиникам из фонда ОМС, но и как правильно вносить эти данные в систему. Но самое главное, у женщины был доступ к персональным данным людей, которые были застрахованы в ее фирме и жили неподалеку от клиник Рыдзевского. Такой союз сулил немалые деньги. Главное было все правильно применить.

Стоматологии включали в расчетные счета клиентов, которые не посещали клинику Фото: СОЦСЕТИ

«САМИ УСТРАИВАЛИ СЕБЕ ПРОВЕРКИ»

К схеме бизнесмен привлек двух своих молодых сотрудниц – 29-летних Татьяну Иванову и Екатерину Желнову. Обе, по версии следствия, были заместителями коммерсанта по организации деятельности его клиник. Они и составляли документы о том, что клиентам была оказана неотложная медицинская помощь. Личные данные этих людей они брали из баз Григорьян. После этого акты посылали в фонд ОМС для получения оплаты. Сами же «черные души» даже и не подозревали, что «подлечили зубы».

Схема была простой и от того действенной.

- Участники схемы пользовались тем, что проверку по закону проходила лишь около 0,8 процентов от числа всех случаев оказания медицинской помощи, поданных на оплату в рамках программы ОМС, - делится источник «КП». – Более того, работавшая на них Григорьян не только предупреждала эти клиники о предстоящих проверках, но и помогала им составить отчетность, а затем сама же эти клиники и проверяла.

- За пять лет участники схемы причинили ущерб бюджету территориального фонда ОМС на сумму 11 миллионов 613 тысяч рублей, - сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга. – Уголовное дело, возбужденное по части 4 статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» было направлено в суд. В ходе прений гособвинитель доказал наличие состава преступлений в действиях обвиняемых.

Весь ущерб фонду ОМС обвиняемые восполнили еще во время следствия. Суд, рассмотрев дело, решил не отправлять подсудимых в колонию.

- Рыдзевскому назначено наказание 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в 500 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Григорьян - 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 150 000 рублей. Ивановой - 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Желновой - 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

«Я СОЖАЛЕЮ, ЧТО СОВЕРШИЛ ЭТО»

Что удивительно, даже после приговора суда Рыдзевский продолжает работать в сфере стоматологии, а его клиники принимают новых клиентов. Сам бизнесмен в разговоре с «КП» уточнил, что он не Александр, а Александр Эдуардович, а дальнейшую работу своих клиники объяснил просто…

Бизнесмен продолжает свой стоматологический бизнес Фото: скрин сайта клиник

- Я, конечно, согласен с решением суда, - пояснил «КП» Александр Эдуардович. - Что вас удивляет? Некоторые люди не согласны с приговором, а я согласен. Я не буду обжаловать приговор, я очень сожалею, что в моей жизни был такой поступок. И я всячески стараюсь встать на путь исправления. Я не только в стоматологии продолжаю трудиться, но и в других областях. Извините, но я занят. Думаю, что на ваши вопросы ответил.

Судя по открытым данным, Александр Рыдзевский кроме сети стоматологических клиник сейчас также занимается деятельностью по оказанию услуг в области бухгалтерского учета и проведению финансового аудита, а также торговлей мясом и мясными продуктами.

Юристы, представлявшие интересы фонда ОМС в Петербурге, в свою очередь от комментариев отказались. Один из них сообщил, что он в обычном отпуске, вторая, что в декретном отпуске.