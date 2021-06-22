Дополнительные «пляжные» электрички из Петербурга запустят на выходные

Из-за жары Петербуржцы толпами ринулись за город на электричках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока аномальная жара в Петербурге бьет четвертый температурный рекорд подряд, горожане ждут не дождутся выходных. Многие уже мечтают выехать в июньский зной за город, поближе к водоемам. Поле ажиотажа на прошедших выходных, когда петербуржцы толпами набивались в электрички до пригородов, решено запустить дополнительные поезда. Отправят их по двух популярным направлениям – Выборгском и Приозерском. Это те электрички, которые едут в сторону самых «курортных» мест – Зеленогорска и Сосново. Пока речь идет только о ближайших выходных, 26 и 27 июня. Но, как рассказали «КП-Петербург» в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, дополнительные электрички могут оставить и на июль.

– На сегодняшний день компания совместно с Октябрьской железной дорогой и субъектами России прорабатывает вопрос назначения дополнительных поездов в направлении Зеленогорска и Сосново не только в период выходных дней 26-27 июня, но также в течение июля исходя из погодных условий, – отметили в АО «СЗППК».

На пляжах под Петербургом настоящий ажиотаж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в Комитете по транспорту, пассажиропоток на пригородных маршрутах из-за жары сильно вырос. Чтобы горожане не толпились в составах и могли хоть как-то соблюдать социальную дистанцию в период коронавируса, на 26 и 27 июля назначено пять дополнительных поездов. На некоторых не только увеличат обычное количество вагонов, но и добавят популярную «пляжную» остановку. Что касается мер безопасности, горожанам напоминают о необходимости носить маски, хоть это и очень нелегкое дело в жару. Как добавляют в СЗППК, во всех электричках регулярно производится влажная уборка и дезинфекция подвижного состава. А вот чтобы не стоять в очередях во время покупки билетов на кассах, их можно приобрести онлайн – в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

КОНКРЕТНО

Дополнительные электрички 26 и 27 июня:

№ 6787 и № 6792. Санкт-Петербург – Финляндский – Советский через Приморск + обратно

№ 6792. Зеленогорск – Удельная со всеми остановками

№ 7917. «Ласточка» Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг

№ 7920. «Ласточка» Выборг – Санкт-Петербург-Финляндский. На маршруте появится дополнительная остановка в Солнечном