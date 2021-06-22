Аномальная жара в Петербурге установила четвертый рекорд подряд

Экстремальная жара в Петербурге четвертый день подряд побила температурный рекорд Фото: Артем КИЛЬКИН

Небывалая жара в Санкт-Петербурге бьет все рекорды. В течение четырех дней температура воздуха поднимается так высоко, что перекрывает все максимальные показатели, в том числе и вековой давности. Очередной рекорд, уже четвертый подряд, был установлен во вторник, 22 июня 2021 года. Так жарко в Северной столице не было уже 104 года.

- Температура воздуха уже достигла плюс 33,3 градусов, перекрыв максимум в плюс 32,5 градуса, который был установлен в 1917 году. И продолжает повышаться, - рассказал "КП-Петербург" главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Действительно, это еще не предел. По прогнозу 22 июня температура должна подняться до 35 градусов жары, в Ленинградской области и вовсе до плюс 36 градусов.

Первый рекорд был побит 19 июня, когда температура поднялась до плюс 29,9 градусов. На следующий день погода "повысила ставки" до 31,8 градусов жары, оставив позади рекорд 15-летней давности. 21 июня рекорд 2006 года оказался позади уже в 11 часов утра.

Однако такое пекло имеет множество последствий. Так, из-за жары в Петербурге снизили скорость трамваев и троллейбусов, чтобы избежать повреждений контактной сети и поломок рельсов. А Финский залив стал зеленым из-за того, что из-за повышенных температур очень быстро зацвели водоросли. Но петербуржцы все равно купаются в этой воде.

Синоптики прогнозируют, что жара спадет к концу недели и на ее место придут разрушительные грозы и ливни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это культурный город! Здесь не ходят, как на пляже»: Боярский заявил, что его раздражают раздетые в жару жители и гости Петербурга

По словам народного артиста РСФСР, он нередко видит дерзких мужчин в плавках и девушек в бюстгальтерах (подробности)

После аномальной жары в Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют разрушительные грозы и ливни

Если предсказания верны, природный катаклизм ждет нас уже в конце этой недели(подробности)