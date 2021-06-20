Петербуржцы переполнили электрички курортного направления

По мнению петербуржцев, проблему могли бы решить дополнительные поезда. Фото: vk.com/spb_today

Шок-контент эпохи пандемии: пассажиры одно из электричек, возвращающейся со стороны Курортного района Петербурга – региона, лидирующего в стране по количеству смертей от коронавируса на 100 000 населения, – сняли на видео переполненный вагон. Народ возвращался с пляжей Солнечного фактически в обнимку друг с другом.

В вагоне было настолько тесно, что клетки с животными и другой багаж, за неимением места, приходилось держать над головой. Мало того, самые веселые пассажиры обменивались бутылкой со спиртным, из которой отхлебывали по очереди. Единичные пассажиры в СИЗах, оказавшиеся в этой толпе, округляли глаза от удивления.

– Благо никто по дороге не умер, – отмечает автор видеоролика Анастасия.

– Давка была такая, что люди на пол падали, – добавляет пассажирка еще одной электрички, следующей по тому же маршруту, Алина.

По мнению петербуржцев, проблему могли бы решить дополнительные электрички в курортном направлении, которые стоило бы запустить на время жары.

Кстати, забыли о социальной дистанции и на входе в Финляндский вокзал: на электрички загород выстроились толпы. Здесь, по мнению горожан, не хватает дополнительных рамок металлоискателей и оперативной работы сотрудников вокзала.