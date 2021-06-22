Митрополит Варсонофий облетел Петербург с молитвами за избавление от коронавируса

Митрополит Варсонофий помолился за здоровье петербуржцев и избавление от коронавируса. Фото: mitropolia.spb.ru

Митрополит Варсонофий традиционно облетел Санкт-Петербург на вертолете, в этот раз с молитвами, направленными на избавление Северной столицы от пандемии коронавируса. Маршрут, как и обычно, пролегал до границ города. Митрополиту помогали священнослужители. С собой у них было много икон.

Митрополиту помогали священнослужители и иконы. Фото: mitropolia.spb.ru

- Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Санкт-Петербурга на вертолете с иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского. Владыка со священнослужителями спел благодарственный молебен Иисусу Христу и акафисты «Иисусу Сладчайшему» и Пресвятой Богородице, - сообщили в пресс-службе митрополии Петербурга при РПЦ.

Добавим, что кроме молитвы об избавлении от пандемии митрополит трижды осенил город иконами. Тем временем в Северной столице продолжает расти заболеваемость коронавирусом, Количество свободных коек в стационарах сократилось до 10%, а число госпитализаций выросло до 900 в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Петербурга пригрозил новыми карантинными ограничениями

Чтобы этого не произошло, надо носить маски и соблюдать существующий порядок (подробности)