Жарче, чем в 1917-м: пятый подряд температурный рекорд установлен в Петербурге

Петербург плавится от жары, люди спасаются от нее на пляже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская погода установила очередной, пятый подряд, суточный рекорд температуры. Уже к 10 утра 23 июня воздух в городе прогрелся выше +31 градуса, побив более чем столетний максимум. Прошлое достижение было установлено в революционном 1917-м году.

- Сегодня в Северной столице побит очередной, уже пятый подряд, рекорд максимальной температуры воздуха. В 10 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 31,4 градуса, что на 0,7 градуса выше, чем было в этот день в 1917 году, - сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в своем Фейсбуке. - В 10 утра уже рекорд! А что будет днем?

При этом воздух в Петербурге продолжает прогреваться и этот температурный максимум наверняка будет перекрыт еще не раз. Окончательные значения для 23 июня 2021 года будут сняты с контрольных термометров гидрометцентра в 21:00.

В петербургском управлении МЧС тем временем предупреждают горожан об экстремальной жаре - днем температура поднимется до +35 градусов.

К вечеру синоптики прогнозируют грозу с дождем, но местами. Так что большого влияния на избавление от зноя она не окажет. Впрочем, уже в среду жара начнет спадать и днем будет всего» +30.