Абсолютный рекорд июня установила жара в Петербурге

Абсолютный рекорд установила жара в Петербурге 23 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Жара в Санкт-Петербурге 23 июня 2021 года побила уже два рекорда. К 10 часам утра температура воздуха поднялась до плюс 31 градуса, превысив максимальный показатель для 23 июня, который был установлен еще в 1917 году. Однако к двум часам дня зной побил все рекорды июня.

- Все, о чем так долго мечтали, свершилось. Столбик термометра в Санкт-Петербурге достиг отметки 34,7 градусов. Побит не только рекорд сегодняшнего дня (30.7 градусов в 1917 году), но и абсолютный максимум июня, - рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Так, самый жаркий день первого летнего месяца за всю историю Петербурга был зафиксирован 15 июня 1998 года. Тогда в городе стояла жара в 34,6 градусов. Сегодня же температура уже перескочила эту отметку. При этом город продолжает нагреваться. Возможно, что к концу дня будет установлен еще один рекорд.

В МЧС напомнили, что при такой жаре важно пить как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Однако важно, чтобы это была не только обычная вода, так как это может быть опасно.

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