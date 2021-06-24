Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти. Фото: vk.com/pudomyagi_adm

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти. Напомним, в трагедии погибли три члена экипажа. Воздушное судно принадлежит Росгвардии, это был учебный полет без вооружения на борту. Дело расследует 53-й военный отдел СК РФ. Специалисты усмотрели признаки преступления по статье 351 УК РФ за нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Три члена экипажа, в том числе пилот, погибли. Фото: предоставлено "КП"

- В соответствии с планом учебно-тренировочных полетов войсковой части №3693 вертолет Ми-8 сегодня, в районе 20:00, поднялся в воздух. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленобласти, он пропал с экранов радаров и потерпел крушение, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Все произошло недалеко от домиков в деревне. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас одни следователи осматривают место происшествия, а другие изымают необходимые документы из воинской части. Кроме этого свои показания дают свидетели трагедии. Причины происшествия устанавливаются. Если виновника установят, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.