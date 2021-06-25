«Рамилем гордился весь город»: Мать рассказала, как погибший росгвардеец оказался в экипаже вертолета, разбившегося в Ленобласти

Рамиль, по словам мамы, погиб в катастрофе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Ленинградской области вечером 24 июня потерпел крушение вертолет Ми-8 Северо-Западного Управления Росгвардии. На борту находились трое офицеров: майор, капитан и старший лейтенант. Трагедия случилась возле деревни Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин. Экипаж до последнего уводил падающее судно от жилых домов деревни. К несчастью, все трое при крушении погибли. Младшим среди них оказался 27-летний штурман Рамиль С. Мама офицера рассказала "КП", как ее сын с детства мечтал о небе и о чего хотел добиться по службе.

- Рамиль с детства мечтал стать космонавтом - с 4 лет, - рассказала "КП-Петербург" мама Рамиля Фаниса. - Но мы не думали, что это настолько серьезно. Однако он шел к своей цели. Хотел сначала летчиком быть, а потом в группу космонавтов перевестись. Поэтому он пошел на вертолеты. Сами мы живем в Стерлитамаке. Но учиться сын поехал в Рязань в училище, а распределение было в Санкт-Петербург. Он отлично работал, всегда на хорошем счету был, имел награды. Это всеми любимый, хороший ребенком, все гордились им. Даже в военкомате его фотографии вывешены.

Парень мечтал о небе с детства Фото: СОЦСЕТИ

В Росгвардии Рамиль служил три года. Был старшим лейтенантом.

- Ему там нравилось. Он гордился, что служит Родине. Летал. Он даже во сне летал у нас. Сны такие снились, - горько смеется мама офицера. - Настолько любил полеты, небо. Он квартиру снимал в Петербурге. Мы были у него, показывал свою медаль. Получил льготы. Он у нас единственный ребенок.

По словам матери, все свое время Рамиль посвящал работе, отодвигая личную жизнь на второй план.

- У него девушка есть, он однолюб. Они познакомились, когда он в Сызрани учился. Но про свадьбу говорил так - «пока не в планах». Он хотел пойти на повышение, - делится Фаниса. - Но детали он держал в секрете. Его в училище хотели в ФСБ на 4 курсе забрать. Он умел хранить секреты, общаться, разговаривать. Но он пошел в Росгвардию.

Причины крушения вертолета сейчас выясняют

О крушении вертолета в Ленинградской области мать Рамиля узнала из новостей.

- Мы с мужем смотрели новости, поначалу подумали - нашего мальчик там быть не может, - плачет мама офицера. - А потом стали писать его друзья. Они отказались нам говорить. А потом нам позвонил начальник сына и обо всем сообщил. С сыном погибли бортинженер и командир судна. Это большая потеря для нас. Но мы им гордимся. Им гордится вся школа, весь город, вся родня. Он был аккуратный, вежливый, воспитанный ребенок. Первый летчик в семье.

Рамиль был штурман Фото: СОЦСЕТИ

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