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Происшествия24 июня 2021 23:05

«Экипаж до последнего уводил падающий вертолет от жилых домов»: Подробности крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти

В авиакатастрофе погибли трое офицеров
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Все трое офицеров погибли

Все трое офицеров погибли

Вертолет Ми-8 Северо-Западного управления Росгвардии потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полета. Судно упало возле деревни Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин. От мощного удара о землю вертолет разрушился и загорелся. На борту находились трое бойцов Росгвардии, они погибли на месте происшествия. "КП" узнала детали этой трагедии.

- На борту находились трое офицеров: майор, капитан и старший лейтенант, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Все трое были хорошо подготовлены. Они до последнего уводили вертолет от жилого поселения и справились с этой задачей. Никто из гражданских не пострадал.

В Ленинградской области упал вертолет. Фото: vk.com/spb_today

В Ленинградской области упал вертолет. Фото: vk.com/spb_today

Самолет упал неподалеку от жилых домов возле деревни. Сейчас на месте происшествия работают специальная комиссия Северо-Западного управления Росгвардии под руководством начальника авиации.

- Причины крушения пока даже предварительные нельзя назвать, - уточнил источник "КП". - Ваши коллеги сообщают об отказе двигателя. Эту информацию мы не подтверждаем, она преждевременна. Все выводы будут сделаны после детального изучения всех деталей.

Вертолет разбился неподалеку от деревни

Вертолет разбился неподалеку от деревни

Росгвардия поможет семья погибших офицеров. Все трое погибших были молодыми.

СКР уже возбудил уголовное дело после крушения вертолета. Следователи и спасатели также работают на месте происшествия.

Местные жители не пострадали

Местные жители не пострадали

Фото: СОЦСЕТИ

Видео с места крушения вертолета МИ-8 Росгвардии в Ленинградской области

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