Крушение вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Главное

"КП" рассказывает все главное о крушении вертолета Ми-8 в Ленобласти. Фото: vk.com/pudomyagi_adm

«Комсомолка» сообщает главное о крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Воздушное судно потерпело крушение в деревне Корпикюля из Гатчинского района. Как рассказали «КП-Петербург» местные жители, вертолет заглох во время полета, а при падении у него отвалился хвост. На место оперативно вызвали спасателей МЧС, которые потушили пожар, разгоревшийся в обломках.

Выяснилось, что вертолет принадлежит Росгвардии. На борту находились три члена экипажа. К сожалению, никто из них не выжил.

- Транспортно-боевой вертолет Ми-8 из состава авиационной эскадрильи Росгвардии выполнял учебно-тренировочный полет. Вооружения на борту не было. Предварительно, весь экипаж из трех человек погиб. Место происшествия исследует комиссия Северо-Западного военного округа, - сообщили «Комсомолке» в Росгвардии.

Первыми очевидцами трагедии стали местные фермеры. Фото: vk.com/pudomyagi_adm

Сейчас на месте происшествия работают военные следователи. Они опрашивают свидетелей крушения, исследуют обломки вертолета. Кроме этого сотрудники СК наведались в военную часть, к которой принадлежит вертолет и изымают оттуда необходимые документы. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушения правил полетов или подготовки к ним.

К сожалению, у экипажа не было шансов выжить. Фото: предоставлено "КП"

- Установлено, что в районе 20:00 вертолет поднялся в воздух с целью выполнения учебно-тренировочных полетов от войсковой части №3693. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленобласти, воздушное судно пропало с экранов радаров и потерпело крушение, - рассказывают первые факты о трагедии в пресс-службе СК РФ.

Черный дым с места трагедии было видно за несколько километров. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что виновнику, если такового найдут, грозит до 7 лет лишения свободы. И никаких штрафов или условных наказаний.

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