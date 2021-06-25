Этап Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

Автодром "Игора Драйв" под Петербургом примет Гран-при России "Формулы-1" в 2023 году. Фото: vk.com/igoradrive_official

Российский этап Гран-при знаменитой серии гонок «Формула-1» переедет из Сочи в Санкт-Петербург в 2023 году. Неожиданную новость сообщил лично президент «Ф-1» Стефано Доменикали.

- «Формула-1» в 2023 году будет проводиться в Петербурге на трассе «Игора Драйв» (если быть точнее, в Приозерском районе Ленобласти – Прим.ред.), - цитируют Стефано Доменикали в РИА «Новости».

Добавим, что ранее уже появлялись слухи о переносе Гран-при России «Формулы-1» из Сочи под Петербург. Правда, речь шла про 2021 год, а не 2023-й. Объяснялось это тем, что для европейских участников логистика Северной столицы будет куда удобнее.

Что касается «Игора Драйва», площадью в 100 гектаров, то он является комплексом мирового масштаба с инфраструктурой, подходящей для проведения как автогонок, так и мото. К тому же автодрому под Петербургом совсем недавно выдали омологацию FIA - Grade 1, позволяющую принимать в том числе «Формулу-1».