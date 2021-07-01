Петербуржцам предлагают получить QR-код после вакцинации для посещения заведений и мероприятий

Власти Петербурга советуют заранее получить QR-код для допуска в кафе, рестораны и на массовые мероприятия. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга рассказали, что горожане теперь могут в удобной форме узнать свой статус о вакцинации от коронавируса – через сайт или мобильное приложение портала «Госуслуг». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись. В первую очередь, статус привитого необходим для желающих получить QR-код, который дает право посещать в Москве и других регионах России некоторые заведения, общественные места и массовые мероприятия.

В Северной столице, напомним, пока только обсуждают идею пускать в рестораны и кафе при обязательном наличии QR-кода. Но, видимо, лучше перестраховаться и получить пропуск заранее. Для этого надо полностью закончить цикл вакцинации, переболеть коронавирусом или получить отрицательный результат ПЦР-теста. Вице-губернатор Петербург Станислав Казарин советует заняться вопросом уже сейчас и не ждать возможных новых ограничений.

Пример QR-кода. Этот принадлежит журналисту "Комсомолки". Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Я всем предлагаю зайти в свое мобильное приложение портала «Госуслуг», найти этот QR-код, уточнить всю информацию, которая там содержится, чтобы при возникновении необходимости не оказаться в неудобной ситуации, - цитируют чиновника в пресс-службе Смольного.

Добавим, что с 1 июля на «Госуслугах» доступны и сертификаты о перенесенном коронавирусе. Тем временем «Комсомолка» выяснила о плане локдауна в Петербурге, который могут принять, если заболеваемость и госпитализации будут расти и дальше. Даже в кинотеатры и парикмахерские есть риск не попасть без QR-кода.

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Чиновники при этом подчеркнули, что опубликованный проект - только черновик (подробности)