«Я сунул ей руку в пасть, чтобы она отпустила Маню»: Слесарь, накрывший своим телом дворняжку от стаффордов, рассказал о героическом спасении

Сергей защитил Маню от стаффордов своим телом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хозяин старенькой дворняжки Мани из Петербурга, накрывший собаку своим телом, в попытке спасти от стаффордов, стал героем соцсетей. За один день жуткое видео, на котором два бойцовских пса дерут маленькую собачку, лежащую под хозяином, облетело всю страну. Однако известно о герое было только имя. "Комсомолка" нашла спасителя собаки - им оказался 54-летний слесарь-сантехник Сергей. Мужчина рассказал "КП-Петербург", боялся ли идти против стаффордов и как он и его любимая Маня сейчас себя чувствуют.

Сергей с Маней вместе уже 9 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Маня со мной уже 9 лет - с самого рождения, - признался "КП-Петербург" Сергей. - Я ее взял из приюта. Живу с ней, двумя котами и игуаной. Этих стаффордов я знаю давно, каждое утро их вижу. Но раньше лично с ними не сталкивались. Потому что всегда при виде их сразу брал собаку в руки и уходил в сторону. А тут одна без поводка была. Увидев ее, я Маню на плечи закинул и бросился прочь. Но не успел убежать. Собака подпрыгнула, схватила Маню за лапу, и я упал вместе с ней...

Мужчина гуляет во дворе каждое утро и бойцовских собак обходит стороной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Сергея, в тот момент он не думал о своей жизни. В мыслях было только одно - как спасти Маню!

- В тот момент было не до страха, - делится Сергей. - Я знал, чем такие нападения заканчиваются. Это ведь не первая собака, на которую напали эти стаффорды. После такого у питомцев тяжелые травмы. Поэтому у меня в голове было только одно –главное, чтобы Маня не пострадала, главное – ее спасти. Я упал и накрыл ее собой. Но стаффорд, когда за ее лапу вцепился, успел ее травмировать. Вторая собака подбежала и за голову ей вцепилась – прокусила прямо! У нее пошла кровь. Я стал разжимать стаффорду челюсть, чтобы он отпустил мою Маню. Сунул ей руку в пасть и разжимал, чтобы она отпустила Маню. И в итоге она куснула меня за руку, а мою собаку отпустила. Хотя так-то они людей не трогают, только собак.

Сергей сумел спасти жизнь Мане! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сергей сгруппировался так, чтобы максимально закрыть Маню от укусов. И у него это вышло!

- Я ее так накрыл, что у стаффордов не оставалось и шанса ее достать из-под меня, - объясняет хозяин Мани. - Сейчас моя собака прекрасно себя чувствует. Я тоже. Только поставил несколько уколов от бешенства и столбняка.

От собак досталось и ему Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиции Сергей заявил, что не будет писать заявление против хозяина стаффордов. Многие подумали, что владелец бойцовских псов его подкупил. Но сам Сергей это отрицает.

А еще у Сергея игуана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Он вернул деньги, потраченные на лечение собаки - 7,5 тысяч рублей, - пояснил Сергей. - За моральный ущерб или за молчание ни я не просил, ни он не предлагал. А заявление я не буду писать, потому что такое бывает, такое случается. Все-таки это собаки. Я не думаю, что у кого-то умысел был, просто так получилось. Собаки ведь дерутся по каждому поводу. Каждый раз писать заявление теперь? Тем более, тут все хорошо обошлось.

И два кота! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что нападение двух стаффордов произошло в Петербурге во дворе дома по улице Комсомола. Жильцы ближайших домов рассказали, что эти бойцовские псы уже давно держат в страхе собачников. В начале года они напали на шпица и 17-летнюю девушку. А годом ранее раздирали пинчера

Сейчас все питомцы в безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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