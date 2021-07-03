Little Big больше не будут работать с танцором-«Пухляшом» из клипа Uno

Пути-дорожки "Пухляша "и Little Big разошлись... Фото: youtube.com/ Eurovision Song Contest

Знаменитый танцор-«Пухляш» из клипа Uno больше не будет работать с группой Little Big. Об заявил один из солистов петербургского коллектива Антон Лиссов. О причинах расставания с Дмитрием Красиловым - так зовут «Пухляша» - он рассказал в интервью YouTube- каналу Street Beat TV.

- Димарик - хороший «пухляш». Он «хапанул» своего, мы сделали несколько проектов - все, временная петля замкнулась. Он там дальше там развлекается. Что, брать его дальше не «прицеп»? У него своя жизнь, - заявил Лиссов. - Он же танцор. Странно, что он сейчас занимается торговлей...бьет в какой-то гонг. Если бы он продолжил занимался танцами, было бы интереснее. Не знаю, что он сам себе думает, но мы «закрыли» эту историю.

Дмитрий Красилов стал звездой после клипа Uno. Фото: youtube.com/ Eurovision Song Contest

Напомним, что Красилов стал одной из звезд клипа Uno, снятого на песню для конкурса «Евровидение-2020». Клип моментально стал популярным и набрал более 200 миллионов просмотров - рекорд для официального YouTube- канала «Евровидения».

Однако из-за пандемии песенный конкурс в том году отменили, а в 2021-м Little Big отказались от участия и Россию представляла Певица Манижа, занявшая лишь девятое место.

Сам «Пухляш» после клипа Uno снялся еще в паре роликов Little Big, а также в клипах других групп. Начал участвовать в телешоу и сниматься в рекламе.

Смотреть видеосюжет Little Big - Uno - Russia - Official Music Video

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