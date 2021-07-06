«На нее кричали другие туристы - не ходи в воду в шторм»: Очевидцы рассказали, как мать с тремя детьми унесло в Черное море в Абхазии

Женщину до сих пор не нашли Фото: СОЦСЕТИ

В Гагрском районе Абхазии с помощью вертолета и катера продолжают поиски 35-летней петербурженки Тамары Молчановой, которую с тремя детьми (девочка семи лет, мальчики: 5 и 2 года) унесло в море во время шторма. Женщина приехала на курорт накануне - 5 июля. Как рассказал отец детей, она отправилась на семейный отдых в пансионат "Кудры". Персонал гостиницы ее предупреждал, что во время шторма это опасно - ведь волны поднялись выстой в два метра. Однако мать советов не послушала и ушла. Из-за шторма течением реки Бзыбь Тамару и детей стало уносить в Черное море.

Очевидцы успели вытащить из воды среднего ребенка. Прибывшие спасатели достали младшего сына и старшую дочку. К сожалению, мальчик погиб. Его сестру готовятся перевозить на лечение в Сочи. Маму детей не нашли до сих пор. Очевидцы трагедии рассказали "КП-Петербург", как отговаривали Тамару идти купаться и как спасали детей, которые провели в воде два часа.

Ребенок погиб в воде, двух других спасли Фото: СОЦСЕТИ

- Очень жалко, все очень стремительно произошло, - рассказали "КП-Петербург" сотрудники пансионата. - Этой женщине все говорили: начиная от администрации пансионата, заканчивая туристами - "не лезь в море!". Ее прямо ругали! А она в итоге пошла подальше к устью реки, где выход на море, чтобы ее не видели и не ругали. Там они немножко залезли в воду. Сначала пошел средний ребенок - он был в жилете. То есть, изначально они планировали купаться. Его стало уносить в воду, мать побежала за ним. А за мамой и остальные дети. Одного удалось выловить сразу. Других искали на катере.

Отец детей был в Петербурге в момент трагедии, сейчас он летит в Абхазию Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, дети пробыли в воде около 2 часов до того, как их спасли.

- Приехали все экстренные службы, главы администрация, собралось огромное количество людей, - продолжают в пансионате. - Никто не знает, зачем они пошли купаться. Мать трезвая была! Через два часа детей вытащили. У девочки переохлаждение, она была в сознании. То, что она говорит, очень удручает. Она знает, что потеряла братика и маму. Мальчика - выловили вместе с ней. Но он был уже мертв.

Река, где произошла трагедия Фото: СОЦСЕТИ

Как девочка два часа провела в воде и выжила, сотрудники пансионата сказать затруднились.

- Сейчас продолжаются поиски матери детей, - добавляют в пансионате. - К сожалению, в воде столько времени не выжить.

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